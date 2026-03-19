Ramazan Bayramı tatilinde banka şubeleri kapalı olacak. Para transferi yapacaklar için belirleyici fark ise EFT, havale ve FAST işlemlerinde ortaya çıkıyor.

Ramazan Bayramı yaklaşırken, IBAN ile para gönderme planı yapan milyonlarca kişi aynı soruya yanıt arıyor: Bayramda bankalar açık olacak mı? Özellikle kira, borç, alışveriş ödemesi ya da acil aile transferleri için işlem yapacak vatandaşların, bayram günlerinde hangi yöntemin çalıştığını bilmesi gerekiyor.

2026 takvimine göre Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlıyor. Arife günü ise 19 Mart 2026 Perşembe. Resmi takvimde bayram tatili 19 Mart’ta saat 13.00’te başlıyor ve 22 Mart Pazar akşamı sona eriyor. Bu nedenle banka şubelerinde işlem yapmayı düşünenlerin planını son ana bırakmaması gerekiyor.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Bayram süresince Türkiye genelinde banka şubeleri kapalı oluyor. Yani gişeden para yatırma, çekme, EFT talimatı verme, hesap açma ya da ıslak imzalı birçok işlem için şubeden hizmet alınamıyor. Dijital bankacılık kanalları ise çalışmayı sürdürüyor.

Bu ayrım özellikle Alanya’da bayram öncesi ödeme trafiğinde önem kazanıyor. Ev sahibine kira gönderecek, şehir dışındaki yakınına para yollayacak ya da son dakika borç kapatacak biri için hangi transfer türünün anında geçtiği belirleyici oluyor. Çünkü yanlış yöntem seçilirse para hesaptan çıksa bile karşı tarafa aynı anda ulaşmayabiliyor.

AREFE GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Arife günü bankalarda yarım gün mesai uygulanıyor. Resmi tatilin 19 Mart Perşembe günü saat 13.00’te başlaması nedeniyle birçok bankada şube işlemleri öğlene kadar sürüyor. Nitekim bankaların EFT kabul saatleri de yarım gün uygulamalarında kısalıyor; örneğin İş Bankası, resmi tatil yarım günlerinde EFT işlemlerinin 08.30-11.45 arasında kabul edildiğini belirtiyor.

Bu yüzden şubeden yapılacak acil işlem, yüksek tutarlı transfer ya da evrak gerektiren bankacılık işi olanların arife günü öğle öncesini kaçırmaması gerekiyor. Sonrası artık dijital kanallara kalıyor. Bir aksilik olursa...

EFT, HAVALE VE FAST ARASINDAKİ FARK NE?

Havale, aynı banka içindeki hesaplar arasında yapılan transferi ifade ediyor. Bu işlem çoğu bankada mobil uygulama, internet şubesi ve ATM üzerinden 7/24 yapılabiliyor.

EFT ise farklı bankalar arasındaki para transferi. Bankaların kendi bilgilendirmelerine göre EFT işlemleri resmi tatil olmayan iş günlerinde ve belirli saat aralıklarında gerçekleşiyor; hafta sonu ve resmi tatilde verilen EFT talimatları ise çoğunlukla ilk iş gününde işleme alınıyor.

FAST sistemi ise burada en kritik başlık. TCMB’nin işlettiği FAST altyapısı, kullanıcıların ödeme talimatlarını 7 gün 24 saat göndermesine imkan tanıyor ve işlemler saniyeler içinde sonuçlanıyor. Merkez Bankası’nın 2024 duyurusuna göre FAST para transferi limiti 100 bin TL.

BAYRAMDA EN HIZLI PARA GÖNDERME YÖNTEMİ HANGİSİ?

Bayram günlerinde en hızlı yöntem, tutar uygunsa FAST oluyor. Aynı banka içindeki işlemlerde ise havale sorunsuz şekilde kullanılabiliyor. Ancak farklı bankaya gönderilecek parada EFT seçilirse, alıcının hesabına geçiş bayram sonrasına kalabiliyor.

Özellikle son dakika “parayı gönderdim ama karşıya düşmedi” stresi yaşamamak için kullanıcıların transfer ekranında işlem türünü dikkatle kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü günlük hayatta küçük görünen bu fark, bayram tatilinde market ödemesinden yol masrafına kadar birçok başlıkta can sıkabiliyor.

MOBİL BANKACILIK VE ATM’LER ÇALIŞIYOR MU?

Bayram boyunca mobil bankacılık, internet şubesi ve ATM’ler kullanılmaya devam ediyor. Kullanıcılar hesap görüntüleme, fatura ödeme, kart borcu ödeme, para çekme ve pek çok temel işlemi dijital kanallardan sürdürebiliyor. Şube tarafı duruyor, dijital taraf ise açık kalıyor.

BAYRAMDA IBAN İLE PARA GÖNDERİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bayram tatilinde IBAN ile para göndereceklerin üç noktaya dikkat etmesi gerekiyor: hangi bankaya gönderim yapıldığı, işlem türünün EFT mi FAST mi olduğu ve tutarın FAST limitini aşıp aşmadığı. Tutar limitin üstündeyse ve alıcı başka bankadaysa, transferin ilk mesai gününe sarkması ihtimali artıyor.

Kısacası; banka şubeleri bayramda kapalı, EFT işlemleri bekleyebiliyor, FAST ve havale ise devam ediyor. Bayramda para transferi yapacakların, özellikle acil ödemelerde FAST seçeneğini kontrol etmesi gerekiyor.