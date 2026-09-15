AFC Champions League Elite 2026/27 sezonunun lig aşamasında heyecan başlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain ile Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, ilk hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Hazza Bin Zayed Stadium’da oynanacak karşılaşma, 15 Eylül Salı günü Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak. Mücadelenin Türkiye’de Spor Smart ekranlarından canlı yayımlanması bekleniyor.

AL AIN SEZONA YENİLGİSİZ BAŞLADI

Vladimir Ivic yönetimindeki Al Ain, ligde oynadığı ilk 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 13 puan topladı. Kalba’yı 2-0, Al Nasr Dubai’yi 2-1, Khorfakkan’ı 2-0 ve Bani Yas’ı 4-2 mağlup eden ekip, son maçında Al Wasl ile 2-2 berabere kaldı.

AL NASSR DEPLASMANDA GALİBİYET PEŞİNDE

Ange Postecoglou yönetimindeki Al Nassr ise Suudi Arabistan ligindeki son karşılaşmasında Al Khaleej ile 1-1 berabere kaldı. Al Nassr, daha önce Al Riyadh’ı 4-0, Al Ettifaq’ı 3-2, Al Taawoun’u 2-1 ve Abha’yı 2-1 mağlup ederken, Al Ittihad deplasmanından 2-1’lik yenilgiyle ayrıldı.

GÖZLER RONALDO’DA

Al Nassr’ın en büyük kozlarından biri yine Cristiano Ronaldo olacak. Ligde şu ana kadar 3 gol kaydeden Portekizli yıldızın yanı sıra Sadio Mane, Kingsley Coman ve Joao Felix de Suudi Arabistan temsilcisinin hücum hattında öne çıkan isimler arasında bulunuyor.

Karşılaşmanın kesin ilk 11’lerinin ise maç saatine yakın açıklanması bekleniyor.

REKABETTE AL NASSR ÖNDE

İki takım daha önce AFC organizasyonlarında 5 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 3’ünü Al Nassr, 2’sini ise Al Ain kazandı. Taraflar arasındaki geçmiş karşılaşmalardan birinde Al Nassr 5-1’lik galibiyet elde ederken, Al Ain 2024 yılında sahasındaki mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.

AL AIN-AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Al Ain-Al Nassr karşılaşması 15 Eylül 2026 Salı günü saat 19.00’da Hazza Bin Zayed Stadium’da oynanacak. Mücadelenin Türkiye’de Spor Smart’tan canlı yayımlanması bekleniyor.