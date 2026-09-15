ALANYA’da sebze ve meyve fiyatları ürün bolluğunun etkisiyle büyük ölçüde sabit seyrini sürdürüyor. Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya, özellikle domates, salatalık, fasulye ve biber gibi ürünlerde önemli bir fiyat değişimi yaşanmadığını, muz fiyatlarında ise bir miktar yükseliş görüldüğünü söyledi.

FİYATLAR 2 HAFTADIR AYNI SEVİYEDE

Hal piyasasındaki son durumu değerlendiren Kaya, “Fiyatlar 2 haftadır aşağı yukarı aynı. Muzda biraz yükseliş var. Başka ürünlerde pek değişen bir fiyat yok. Domates, salatalık, fasulye, biber herhangi bir şey yok” dedi.

Hava sıcaklıklarının devam etmesinin üretime olumlu yansıdığını belirten Kaya, ürün bolluğunun da fiyatların mevcut seviyelerde kalmasında etkili olduğunu ifade etti.

SERİN HAVAYLA BİRLİKTE FİYATLAR YÜKSELEBİLİR

Mevcut tablonun yaklaşık 1-2 hafta daha devam edebileceğini öngören Kaya, sıcaklıkların düşmesiyle fiyatlarda hareketlilik yaşanabileceğine dikkat çekerek, “Havalar daha sıcak. Ürün bolluğu var. Sanırım 1-2 hafta daha bu şekilde sürer. Sonra havaların serinlemesiyle yavaş yavaş fiyatlar yükselişe geçer” ifadelerini kullandı.

ALANYA HALİNDE GÜNCEL FİYATLAR

Alanya Toptancı Hali’nde domates 20-40 TL, biber 30-60 TL, patlıcan 25-35 TL, kabak 20-25 TL ve salatalık 15-20 TL arasında işlem görüyor.

Patatesin kilogram fiyatı 25-35 TL, soğan 45-50 TL, limon 50-60 TL ve fasulye ise 30-50 TL arasında değişiyor. Meyvelerde armut 60-80 TL, elma 40-50 TL, mango 200-250 TL, erik 40-50 TL seviyelerinde bulunuyor.

Karpuz ve kavun 10-20 TL arasında satılırken, sarı yerli muz 30-45 TL, sarı grand muz ise 30-50 TL arasında işlem görüyor.

Hal piyasasında gözler şimdi hava sıcaklıklarının seyrine çevrilirken, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte ürün arzında yaşanabilecek değişimin fiyatlara nasıl yansıyacağı önümüzdeki haftalarda netleşecek.