Inter kulübü, İtalya Serie A'daki Roma maçı öncesi Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yayımladı. Rozzano'da bulunan Istituto Clinico Humanitas'ta sabah saatlerinde kontrolden geçen milli futbolcunun sağ uyluk adduktor kasında zorlanma tespit edildiği duyuruldu.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle daha önce Udinese karşılaşmasında forma giyemeyen tecrübeli orta saha oyuncusu, takımının Roma ile oynayacağı mücadelede de sahada olamayacak. İtalyan ekibinden yapılan açıklamaya göre, oyuncunun sahalara dönüş süreci önümüzdeki günlerde yapılacak yeni tetkiklerle netlik kazanacak.

MİLLİ TAKIM TAKVİMİ RİSK ALTINDA

Çalhanoğlu'nun iyileşme sürecinin uzaması ihtimali, A Milli Takım'ın yoğun fikstürü öncesi belirsizlik yaratıyor. Ay-yıldızlı ekip, Uluslar Ligi kapsamında 25 Eylül'de Fransa, 28 Eylül'de İtalya, 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de yeniden İtalya ile karşı karşıya gelecek. Kaptanın bu maçlara yetişip yetişmeyeceği devam eden tedaviye vereceği yanıta bağlı bulunuyor.

ADDUKTOR KASI ZORLANMASI NEDİR?

Futbolcularda sıklıkla karşılaşılan uyluk iç bölgesindeki adduktor kas zorlanmaları, hasarın derecesine göre birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilen bir rehabilitasyon süreci gerektiriyor. Kulübün durumu ilerleyen günlerde yeniden değerlendirme kararı, kas hasarının boyutunun yakından takip edilmesi ve erken dönüş kaynaklı olası bir yırtığın önüne geçilmesi amacıyla standart bir tıbbi prosedür olarak uygulanıyor.