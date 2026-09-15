Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027

Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu kapsamında 7 ile 16. haftalar arasındaki maç takvimini duyurdu. Açıklanan programa göre Galatasaray-Fenerbahçe müsabakası 26 Ekim 2026

Pazartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

DERBİ NEDEN PAZARTESİ GÜNÜNE ALINDI?

Karşılaşmanın alışılmışın dışında hafta içi oynanmasının temel nedeni güvenlik önlemleri olarak açıklandı. TFF'nin aktardığına göre, İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli resmi yazısı doğrultusunda bu karar alındı. 25 Ekim 2026

Pazar günü İstanbul genelinde düzenlenecek yoğun etkinlikler sebebiyle emniyet tedbirlerinin etkin şekilde sağlanabilmesi adına maç pazartesi akşamına kaydırıldı.

İLK YARININ DİĞER DERBİ TARİHLERİ

Federasyonun yayımladığı takvimde ilk yarıdaki diğer kritik maçların tarih ve saatleri de netleşti. Trabzonspor ile Beşiktaş 19 Ekim'de saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım saat 21.00'de, Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi ise 13 Aralık saat 19.00'da oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İHTİMALİ

Fikstür planlamasına ilişkin ek bir detay da kamuoyuyla paylaşıldı. Yetkililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere bağlı olarak ilerleyen dönemde açıklanan bu maç programında zorunlu değişiklikler yapılabileceğini bildirdi.