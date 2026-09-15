Yeni av sezonunun açılmasıyla Karadeniz'de ağlara takılan yüksek miktardaki palamut, Trabzon ve Ordu'daki balık tezgahlarında fiyatların hızla düşmesini sağladı. Sezon başında yüksek olan fiyatlar, avlanan balık miktarının artmasıyla tüketici lehine değişti.

Ordu'da eylül ayının ilk günlerinde ebadına göre 30 ile 100 TL arasında değişen palamut fiyatları, Trabzon merkezde daha da geriledi. Tezgahlarda orta boy palamudun adet fiyatı 45 TL'ye, iri boyların kilogram fiyatı ise 85 TL'ye indi. Aynı tezgahlarda hamsi, istavrit, mezgit ve barbunya gibi türlerin kilogramı ortalama 110 TL'den satışa sunuluyor.

SATIŞLARDAKİ ARTIŞIN NEDENİ NE?

Fiyatlardaki belirgin düşüş, tüketicilerin balığa olan talebini artırdı. Birçok kişi uygun fiyatı değerlendirerek kış aylarında tüketmek üzere dondurucularında saklamak için çok sayıda palamut satın alıyor. Balıkçı esnafından Serkan Taner'in aktardığına göre, tezgahlara günlük ortalama 300 kasa balık iniyor. Taner, Karadeniz'deki bolluğun satışları doğrudan etkilediğini belirterek, artan nakliye ve işçilik maliyetlerine rağmen fiyatları 45 TL seviyesine çektiklerini ifade etti.

PALAMUT MİKTARI YILLARA GÖRE NEDEN DEĞİŞİYOR?

Karadeniz'deki bu bereketin temelinde palamudun göç yolları ve mevsimsel hareketleri yatıyor. Uluslararası denizcilik araştırmalarına ve Norveç Deniz Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre, Atlantik palamutu Karadeniz'e dönemsel göç gerçekleştiriyor. Bu göçün yoğunluğu çevresel faktörlere bağlı olduğu için, avlanan balık miktarı ve dolayısıyla tezgah fiyatları yıllar arasında büyük farklılıklar gösterebiliyor.