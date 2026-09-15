Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Et projesi kapsamında yola çıkan mobil satış tırı, sabit mağazaların bulunmadığı ilçelerdeki vatandaşlara hizmet götürmeyi sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kaliteli ve uygun fiyatlı et ürünleri doğrudan vatandaşın ayağına ulaştırılıyor.

ANET bünyesinde faaliyet gösteren mobil satış aracı, 2026 yılı geride kalırken önemli bir satış hacmine ulaştı. Yıl boyunca ilçe ilçe gezen tır üzerinden toplam 321 ton 443 kilogram et satışı yapıldığı bildirildi. Bu sayede merkeze uzak bölgelerde yaşayanların da ekonomik gıdaya erişimi kolaylaştırıldı.

MOBİL TIR HANGİ GÜN HANGİ İLÇEDE?

Haftanın her günü farklı bir noktada konumlanan aracın rotası, vatandaşların planlı alışveriş yapabilmesi için sabitlendi. Belirlenen programa göre tır; pazartesi Kemer, salı Elmalı, çarşamba Korkuteli, perşembe Demre, cuma Kumluca, cumartesi Finike ve pazar günleri ise Kaş ilçesinde hizmet veriyor.

YEREL ÜRETİCİDEN DOĞRUDAN TÜKETİCİYE

İlk olarak 2019 yılında başlatılan proje, sadece tüketiciye değil yerel üreticiye de katkı sağlıyor. Satışa sunulan etler doğrudan Antalyalı hayvan yetiştiricilerinden temin ediliyor. Alınan ürünler ANET tesislerinde veteriner hekim kontrolünde ve hijyenik koşullarda işlenerek satışa hazır hale getiriliyor. Hem yerel ekonomi destekleniyor hem de güvenilir gıda zinciri korunmuş oluyor.