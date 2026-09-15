Emeklilik planı yapan yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lu esnafın gözü, prim gün sayısını düşürecek yasal düzenlemeye çevrildi. Sözcü'de yer alan habere göre, mevcut sistemde 9 bin gün olan prim şartının 7 bin 200 güne indirilmesi hedefleniyor. Bu değişiklik yasalaştığında, kapsama giren sigortalılar 1.800 gün, yani yaklaşık 5 yıl daha erken emekli olma avantajı elde edecek.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz'ın aktardığı değerlendirmelere göre, yasa tasarısının önümüzdeki yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşınması öngörülüyor. Düzenlemenin hedef kitlesini bakkal, manav, kasap ve terzi gibi küçük işletme sahipleri oluşturuyor. Anonim ve limited şirket ortakları gibi daha büyük ölçekli işletme sahiplerinin ise bu avantajın dışında bırakılacağı tahmin ediliyor.

DÜZENLEMEDEN KİMLER, NASIL YARARLANACAK?

7 bin 200 prim günü uygulamasının yürürlüğe girmesi, kapsamdaki herkesin anında emekli olacağı anlamı taşımıyor. Sigortalıların yaş ve sigortalılık süresi gibi diğer yasal koşulları da eksiksiz yerine getirmesi gerekecek. Ayrıca, kamuoyuna yansıyan bilgilere göre prim borcu bulunan Bağ-Kur'luların bu haktan yararlanmasında engeller ortaya çıkabilecek.

7200 GÜN YASALAŞTI MI?

Uzmanlar, söz konusu prim indiriminin henüz yasalaşmadığını ve yürürlükte olmadığını özellikle vurguluyor. Düzenlemenin kesin şartları, kimleri kapsayacağı ve prim borçlularının durumu, yasa tasarısının Meclis'ten geçmesiyle netlik kazanacak. Konunun, 2028 siyasi takvimi yaklaşırken daha somut adımlarla gündemde yer bulması bekleniyor.