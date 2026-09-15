BORSA İstanbul’da satış baskısının güçlendiği bir gün geride kaldı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 343,53 puan ve yüzde 2,41 değer kaybederek 13.892,30 puana geriledi. Günlük toplam işlem hacmi ise 177,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIKTA KAYIP YÜZDE 4’Ü AŞTI

Satışların özellikle bankacılık hisselerinde yoğunlaşması dikkat çekti. Bankacılık endeksi günü yüzde 4,15 düşüşle tamamlarken, holding endeksindeki kayıp yüzde 2,29 oldu.

Sektör endeksleri arasında finansal kiralama ve faktoring yüzde 3,97 yükselerek pozitif ayrışırken, günün en sert kaybı yüzde 4,62 ile bilişim sektöründe görüldü.

BORSADAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

BIST 100’deki gerilemede hem yurt dışındaki gelişmeler hem de küresel piyasalarda azalan risk iştahı etkili oldu. Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatlarını yukarı taşıması, tahvil piyasalarındaki satış baskısı ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişeler yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine neden oldu.

ABD’den gelen enflasyon verileri de piyasalardaki fiyatlamaları etkiledi. Ağustos ayında ABD’de tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,4 yükseldi. Çekirdek TÜFE ise aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,4 artış gösterdi.

GÖZLER FED’İN FAİZ KARARINDA

Piyasaların en önemli gündem maddelerinden biri ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı olacak. 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen FOMC toplantısının ardından faiz kararının 16 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’de açıklanması bekleniyor.

Yatırımcılar yalnızca faiz kararına değil, Fed’in açıklayacağı ekonomik projeksiyonlara ve gelecek dönemde para politikasının nasıl şekilleneceğine ilişkin mesajlara da odaklanacak. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın toplantının ardından yapacağı açıklamalar da piyasaların yönü açısından yakından takip edilecek.

BIST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puan seviyeleri destek olarak izlenirken, olası yükselişlerde 14.000 ve 14.100 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Fed’den gelecek mesajların yanı sıra Orta Doğu’daki gelişmeler, petrol fiyatlarının seyri, tahvil faizleri ve küresel piyasalardaki risk iştahı Borsa İstanbul’un önümüzdeki günlerde izleyeceği yön açısından belirleyici olacak.