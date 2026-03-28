KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Dış Medya Üyesi, Almanya’da yayımlanan Kilim Gazetesi’nin sahibi Ali Batmaz ve beraberindeki heyet, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Diaspora çalışmaları kapsamında gerçekleşen buluşmada, Avrupa’daki Türk medyasının durumu ve ortak sorunlar ele alındı. Heyeti, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda gazeteci karşıladı.

'AVRUPA’DA OLSAK DA AYNI DUYGULARI YAŞIYORUZ’

Ziyarette konuşan Ali Batmaz, Almanya’daki gazetecilik deneyimlerini ve diaspora gerçekliğini paylaştı. 1994 yılından bu yana Almanya’da yerel gazetecilik yaptığını belirten Batmaz, “Güney Almanya’dan geldik. Farklı şehirlerde yaşıyor olsak da birbirimize çok yakınız. Son katıldığım Küresel Gazeteciler Konseyi buluşmasında şunu bir kez daha gördüm Almanya’da, Avrupa’da yaşıyor olsak da Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen meslektaşlarımızla aynı dertleri, aynı sevinçleri paylaşıyoruz” dedi.

VİZE ENGELİNE SERT TEPKİ

Batmaz, özellikle vize sorununa dikkat çekerek, bu durumun hem medya hem de iş dünyasını olumsuz etkilediğini vurguladı. Batmaz, “Redaksiyon toplantılarımızı iki yılda bir Türkiye’de yapıyoruz. Bunun en önemli nedeni, teknik ekip arkadaşlarımızın Almanya’ya gelememesi. Almanya’da kurulmuş bir şirket olmamıza rağmen ciddi vize sorunları yaşıyoruz. Bu durumun utanç verici olduğunu düşünüyorum” dedi. Batmaz, fuar dönemlerinde iş insanlarının da benzer sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

'ALMANYA’DA GÜÇLÜ BİR TÜRK TOPLUMU VAR'

Almanya’daki Türk varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Batmaz, yaklaşık 4 milyon Türk kökenli nüfusun bulunduğunu ve bu topluluğun artık güçlü bir yapı oluşturduğunu belirtti. Batmaz, “Orada sadece yaşayan değil, üreten bir toplumuz. Medyada, sporda, siyasette ve iş dünyasında çok sayıda Türk kökenli isim aktif rol alıyor. Anadolu’nun esnekliği ile Alman disiplinini birleştirerek önemli başarılar elde ettik” ifadelerini kullandı.

'ALMANYA'DA TÜRK KÖKENLİ İSİMLER ÜST DÜZEY GÖREVLERDE'

Batmaz, Almanya’daki siyasi gelişmelere de değinerek, Türk kökenli isimlerin üst düzey görevlere gelmesinin önemine dikkat çekti. Batmaz, “Bulunduğumuz eyalette yakında yeni bir hükümet kurulacak. Eyalet başbakanı Tokatlı bir ailenin çocuğu. Türkiye aleyhine bazı açıklamaları eleştirilse de, göç tarihimizde bu seviyede bir yöneticinin Türk kökenli olması önemli bir gelişme” dedi.

'EN BÜYÜK MÜCADELE DİLİ KORUMAK'

Diasporadaki en büyük sorunlardan birinin dil olduğuna dikkat çeken Batman, Türkçenin korunmasının hayati önemde olduğunu vurguladı. Batmaz, “Dil bir kimliktir. Dilini kaybeden bir toplum kimliğini de kaybeder. Almanya’daki Türk basını olarak Türkçeyi yaşatmak için çaba gösteriyoruz. Ancak önümüzdeki nesillerde bu konuda zayıflama yaşanabileceğini de öngörüyoruz” diye konuştu.

DESTEK AZALDI, ESNAF AYAKTA TUTUYOR

Gazeteciliğin ekonomik boyutuna da değinen Batmaz, Almanya’daki Türk basınının en büyük destekçisinin esnaf olduğunu belirtti. Batmaz, “Gazetemizin en önemli gelir kaynağı Türk esnafı. Onların desteğiyle ayakta duruyoruz. Ancak Türkiye’deki kamu kurumları, bankalar ve bazı büyük kuruluşlardan geçmişe kıyasla aynı desteği göremiyoruz. Bu kurumlar farklı bir yönelim içine girmiş durumda” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)