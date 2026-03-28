Alanya'daki yerel ve zincir marketlerin reyonlarında yıllardır tüketiciye sunulan bazı ürünler için çarpıcı bir değişikliğe gidildi. Yürürlüğe giren yeni kurallarla birlikte, mutfakların vazgeçilmezi sanılan o paketler artık "krema" etiketiyle satılamayacak. Uygulamayla birlikte bu ürünlerin yeni adı resmen "kremsos" olarak belirlendi.

TÜKETİCİYE YÖNELİK ALGI OYUNUNA NEŞTER

Uzun süredir evlerimize giren ve tamamen süt ürünü zannedilen birçok paketin aslında bitkisel yağ içerdiği gerçeği, yetkilileri harekete geçirdi. Süt yağı standartlarını kesinlikle karşılamayan ve gerçek krema vasfı taşımayan ürünlerin "krema" maskesi altında pazarlanarak vatandaşın yanıltılmasına son veriliyor. Alanya'da her gün alışveriş yapan on binlerce tüketiciyi doğrudan ilgilendiren bu hamleyle, gıda içeriklerindeki kafa karışıklığının bıçak gibi kesilmesi hedefleniyor.

RAFLARDA KREMSOS DÖNEMİ BAŞLADI

Hayata geçirilen bu katı düzenleme sonrasında gıda üreticileri için ambalaj mesaisi başladı. Ürün isimlerini zorunlu olarak değiştirecek olan firmalar, söz konusu bitkisel bazlı karışımları piyasaya artık sadece "kremsos" ibaresiyle sürebilecek. Alanya'daki vatandaşlar da bundan böyle alışveriş yaparken gerçek süt kreması ile alternatif sosları reyonlarda çok daha net bir şekilde ayırt etme imkanına kavuşacak.

GIDA GÜVENLİĞİNDE KRİTİK EŞİK AŞILDI

Uzmanlar, etiketlerdeki bu keskin dönüşümün gıda şeffaflığı açısından hayati bir adım olduğunun altını çiziyor. Gelen bu sıkı kural sayesinde tüketicilerin ne yediğini bilerek çok daha bilinçli kararlar vermesinin önü açılırken, sektörde faaliyet gösteren tüm markaların paketleme güncellemelerini hızla tamamlayarak raflardaki yerini yeni isimleriyle alması bekleniyor.