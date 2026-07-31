Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Bahattin Öncü, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yoğun fiziksel aktiviteden kaçınılması gerektiğini söyledi. Çocukluk döneminde kazanılan spor alışkanlığının yetişkinlikteki kalp sağlığını da etkilediğini belirten Dr. Bahattin Öncü, fiziksel aktivitenin kalp kasını güçlendirdiğini ve kan dolaşımını desteklediğini ifade etti. Düzenli egzersiz aynı zamanda obezite ve diyabet gibi ilerleyen yaşlarda kalp-damar hastalıklarına zemin hazırlayabilecek risklerin azaltılmasına yardımcı oluyor. Okul çağındaki çocukların her gün en az 60 dakika orta veya yüksek şiddette fiziksel aktivite yapması öneriliyor. Koşu, yüzme, bisiklete binme ve takım sporları, çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimine katkı sağlayabiliyor. Yaz aylarında yapılan en büyük hatalardan birinin günün en sıcak saatlerinde spor yapmak olduğunu söyleyen Dr. Öncü, 11.00 ile 16.00 arasına dikkat çekti. Bu saatlerde güneş ışınlarının ve sıcaklığın etkisinin artması; sıcak çarpması, aşırı sıvı kaybı ve dolaşım sistemiyle ilgili sorunlara yol açabiliyor. Çocukların spor aktivitelerinin mümkün olduğunca sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde planlanması öneriliyor. Çocukların sıcak havalarda yetişkinlere göre daha hızlı sıvı kaybedebileceğini belirten Dr. Öncü, su içmek için susama hissinin beklenmemesi gerektiğini vurguladı. Egzersizden önce su içilmesi, aktivite sırasında 15-20 dakikada bir küçük miktarlarda sıvı tüketilmesi ve spor sonrasında kaybedilen suyun yerine konulması gerekiyor. Gazlı içecekler, aşırı şekerli meyve suları ve enerji içecekleri ise çocuklar için uygun sıvı seçenekleri arasında yer almıyor. Spor öncesinde yapılan ısınma hareketleri, kaslarla birlikte kalp ve dolaşım sistemini de aktiviteye hazırlıyor. Egzersiz sonrasında hafif tempolu soğuma hareketleri yapılması ise kalp ritminin kontrollü biçimde normale dönmesine yardımcı oluyor. Çocukların açık renkli, hafif ve teri dışarı atabilen kıyafetler giymesi de önem taşıyor. Açık hava aktivitelerinde şapka ve uygun güneş koruyucu ürünlerin kullanılması öneriliyor. Özellikle lisanslı spor yapacak çocukların sağlık değerlendirmesinden geçirilmesi gerekiyor. Hekimin gerekli görmesi halinde EKG, ekokardiyografi veya efor testi gibi incelemeler yapılabiliyor. Doğuştan kalp hastalığı bulunan veya daha önce kalple ilgili tanı alan çocukların hangi sporları yapabileceğine çocuk kardiyolojisi uzmanıyla birlikte karar verilmesi öneriliyor. Yaz döneminde artan fiziksel aktivitenin sağlıklı beslenmeyle desteklenmesi gerekiyor. Taze sebze ve meyveler, tam tahıllar, yoğurt, balık ve sağlıklı protein kaynaklarının çocukların beslenmesinde düzenli olarak yer alması önem taşıyor. Paketli gıdalar ile aşırı tuz ve şeker tüketiminin ise sınırlandırılması tavsiye ediliyor.

Kaynak: CNN Türk