​Her yıl aynı sıkıntıyı yaşadıklarını vurgulayan mahalle sakinlerinden Hafize Tokcan Sanrı, kesintilerin mantıksızlığına şu sözlerle dikkat çekti: "Mahmutlar yukarı mahallede hava biraz esmeye görsün, hemen elektrikleri kesiyorlar. Kesilen yerde orman yok; burası mahallede bir sokak, yerleşim yeri, burada yaşayan vatandaşlar var. Elektrikler kesildiğinde doğal olarak sular da kesiliyor. Her yıl yaz aylarında aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Başvurmadığımız kurum kalmadı ama hâlâ kalıcı bir çözüm bulunamadı."

​Kesintilerin yangın riskine karşı bir önlem olduğunun söylendiğini belirten Tokcan, hatların yer altına alınarak riskin tamamen ortadan kaldırılmasını ve vatandaşın mağduriyetinin giderilmesini istediklerini ifade etti.

​YAŞAMSAL FAALİYETLER DURMA NOKTASINDA

​Aşırı sıcak yaz günlerinde yaşanan kesintilerin evlerde ve tarımda büyük bir kriz yarattığına işaret eden Tokcan: "Evlere bidonlarla su taşımaktan yorulduk.

​Hastası olanlar ve tarımsal sulama yapan birçok insan mağdur oluyor. Hava aşırı sıcak, insanlar klimasız duramıyor ve buzdolaplarımız çalışmıyor" dedi.

​Tarımsal sulamanın aksaması, sağlık cihazına bağımlı hastaların yaşadığı zorluklar ve kavurucu sıcaklarda klimaların devre dışı kalması nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşayan mahalle sakinleri; tedbirlerin enerjiyi tamamen kesmek gibi geçici ve ezbere yöntemlerle değil, hatların yer altına alınması gibi akılcı ve teknolojik yatırımlarla hayata geçirilmesini istiyor. Bölge halkı, yetkililerden bir an önce harekete geçmelerini bekliyor.