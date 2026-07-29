CHP Alanya örgütünde bir süredir yaşanan fikir ayrılıkları ve istifalar, ilçe siyasetinde hareketli günlerin yaşanmasına neden oluyor. Önceki dönem CHP ilçe yöneticilerinin partilerinden istifa ederek Yeni Parti saflarına katılması, Alanya siyaset dengelerinde yeni bir hareketliliğin fitilini ateşledi. ​Ayrılış sürecinin ardından hızlı bir teşkilatlanma modeline giden Yeni Parti kadroları, Alanya'da iddialı bir yapılanma içerisine girdi. Eski CHP'li yöneticilerin aktif olarak yer aldığı bu yeni yapılanma, ilçe genelinde siyasi kulislerin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiş durumda. Teşkilat mensupları, tabandan gelen talepleri karşılamak ve güçlü bir Alanya örgütü kurmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

‘GÖSTERMELİK DEĞİL, KALICI BİR YUVA İNŞA EDİYORUZ’

​CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye katılan Av Mehmet Can Karagöz, ilçe binasındaki yenileme ve düzenleme çalışmalarının son sürat devam ettiğini açıkladı. Partiye gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Karagöz, bu akın karşısında çalışma temposunu artırdıklarını vurguladı.

​Karagöz, yürütülen çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Şu an tadilat sürecindeyiz. Planlamalarımızı yaptık; bu hafta içerisinde duvar örme işlemleri gerçekleştirilecek ve elektrik sistemiyle ilgili altyapı çalışmalarımız tamamlanacak. Kesinlikle göstermelik bir iş yapmıyoruz. Her ayrıntıyı titizlikle gözden geçiriyoruz. İstiyoruz ki bu bina, partimize ve partililerimize yakışır, kalıcı ve nitelikli bir merkez olsun."

​GEÇİCİ HİZMET İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

​Kapsamlı bir tadilat sürecinden geçen Yeni Parti Alanya İlçe Binası'nda, vatandaşların taleplerini karşılamak adına geçici çözümler de devreye sokuluyor. Klimaların halihazırda takıldığını belirten Av. Mehmet Can Karagöz, çok yakında geçici olarak üyelik ve istifa ön başvurularını almaya başlayacaklarını müjdeledi.

​Teşkilat binasının tam anlamıyla bitmesi beklenmeden, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve partiye katılmak isteyenlerin işlemlerinin hızla yürütülmesi için pratik bir düzenlemeyle hizmetin faaliyete geçirileceği ifade edildi. Tadilat işinin tamamen bitmesinin ardından ise geniş katılımlı resmi bir açılış töreni düzenleneceği kaydedildi.