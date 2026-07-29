Antalya'da son günlerde etkili olan yüksek sıcaklık ve rüzgarın da etkisiyle farklı ilçelerde peş peşe çıkan yangınlara karşı ekipler seferber oldu. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, çok sayıda hava aracı, arazöz, iş makinesi ve personel günlerdir sahada görev yapıyor.

Kaş ve Demre'de mücadele sürüyor

Orman Bölge Müdürlüğü'nün açıkladığı son verilere göre, Kaş ilçesinin Kalkan ve Üzümlü mahalleleri ile Demre'nin Hoyran bölgesindeki orman yangınlarını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor.

Yangının daha geniş alanlara yayılmaması için yoğun çaba harcanırken, hava araçları gün boyunca su atışlarını sürdürürken kara ekipleri de zorlu arazi şartlarında söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Birçok bölgede alevler kontrol altına alındı

Yoğun müdahaleler sonucunda Gazipaşa'nın Doğanca ve Karalar mahalleleri, Kumluca'nın Ortaköy ve Erentepe mahalleleri ile Korkuteli'nin Ardıçdağı (Doyran) bölgesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığı bildirildi.

Yetkililer, bu bölgelerde yeniden alevlenme riskine karşı soğutma ve kontrol çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Alanya'da soğutma çalışmaları devam ediyor

Ziraat ve yerleşim alanlarında meydana gelen yangınlarda da önemli ilerleme sağlandı. Alanya'nın Karapınar ve Yeşilöz mahallelerinde çıkan yangınların tamamen kontrol altına alındığı açıklanırken, bölgelerde ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Aynı şekilde Manavgat'ın Gençler Mahallesi ile Gazipaşa'nın Beyobası bölgesindeki yangınların da kontrol altına alındığı bildirildi.

Buna karşın Gazipaşa'nın Karalar Mahallesi'nde ziraat ve yerleşim alanlarını etkileyen yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Vatandaşlara kritik uyarı

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, sıcak hava ve rüzgar nedeniyle yangın riskinin halen yüksek seviyede olduğuna dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Yetkililer, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, anız ve bahçe atıklarının kesinlikle yakılmaması gerektiğini hatırlatırken, herhangi bir duman veya yangın belirtisinin vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin olası büyük felaketlerin önüne geçilmesi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ekiplerin, Antalya genelinde risk tamamen ortadan kalkıncaya kadar havadan ve karadan yangınlarla mücadeleyi aralıksız sürdüreceği bildirildi.