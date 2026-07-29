Alanya Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam standartlarını yükseltmek ve modern bir bakım ortamı oluşturmak amacıyla Demirtaş Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde başlattığı genişletme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye tarafından etaplar halinde yürütülen proje kapsamında, doğal yaşam alanlarının artırılması hedefleniyor.

Barınak Gönüllüsü Mimar Hasan Sağlamer, çalışmalarda önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirterek ikinci etabın tamamlanmasına çok az kaldığını söyledi.

İkinci etapta sona gelindi

Geçtiğimiz yıl tamamlanan ilk etapta 10 bölümün hizmete açıldığını hatırlatan Sağlamer, ikinci etapta ise altı yeni bölümün yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Yaklaşık 12 dönümlük proje alanının ilk 6 dönümünde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Sağlamer, hedeflerinin sokak hayvanlarını beton duvarlar arasında değil, doğayla iç içe bir ortamda yaşatmak olduğunu dile getirdi.

"Koğuşlarda değil, doğal ortamda yaşayacaklar"

Başkan Osman Tarık Özçelik'in talimatları doğrultusunda projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Hasan Sağlamer, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlıklı ve kısır köpekleri kör duvarlar arkasındaki koğuşlarda değil, doğal ortamda bakacağımızı taahhüt etmiştik. Başkanımız Osman Tarık Özçelik'in talimatlarıyla bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Yaklaşık 12 dönümlük alanın 6 dönümünde yürütülen çalışmalarda artık sona gelmiş bulunuyoruz."

Sağlamer, doğal yaşam alanlarının tamamlanmasıyla birlikte hayvanların daha rahat hareket edebileceği, sosyal davranışlarını sergileyebileceği ve daha sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebileceği bir ortam oluşturulacağını belirtti.

Üçüncü etap için hazırlık başlayacak

İkinci etabın tamamlanmasının ardından vakit kaybetmeden üçüncü etap çalışmalarına başlanacağını ifade eden Sağlamer, projenin planlanan tüm aşamalarının hayata geçirilmesiyle Demirtaş Barınağı'nın çok daha modern ve kapsamlı bir yaşam merkezine dönüşeceğini söyledi.

Alanya Belediyesi'nin yürüttüğü proje tamamlandığında, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu, bakımı ve sahiplendirilme süreçlerinin daha sağlıklı şartlarda yürütülmesi hedeflenirken, doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'ye örnek olacak bir tesisin ilçeye kazandırılması amaçlanıyor.