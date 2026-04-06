ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri ve akademisyenlerin katıldığı ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında dereceler almaya devam ediyor. Bölgenin spor alanında önde gelen üniversitelerinden olan ALKÜ’de birbirinden güzel başarılara imza atılıyor. ALKÜ öğrenim gören öğrencilerin katıldığı, Türkiye Dart Şampiyonası - Şehit Eren Bülbül 5. Ayak Turnuvası, ÜNİLİG Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, ÜNİLİG Bilardo Türkiye Şampiyonası, Grand Prix Antalya (1.2) Yarışı ve 2026 Heliz Kaş Ultra Trail 30 Kilometre Yarışında öğrenciler önemli başarılar elde etti.

GÜÇ VE PERFORMANS BAŞARI GETİRDİ

Son iki ayda art arda gelen başarılarda ÜNİLİG Bilardo Türkiye Şampiyonası’na katılan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Azra Polat bireysel kategoride üstün bir performans sergileyerek Türkiye ikincisi oldu. Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 4. sınıf öğrencisi Sevgi Erdem, 2026 yılı Heliz Kaş Ultra Trail 30 kilometre parkurunda kadınlar kategorisinde 3. olarak önemli bir başarıya imza attı. Bu başarı, 28 Mart’ta düzenlenecek olan Alanya Ultra Trail 42 kilometre parkuru öncesinde önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Grand Prix Antalya (1.2) Uluslararası Yol Bisikleti Yarışı’nda Spor Bilimleri Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Tahir Buğra Yiğit ile lisans öğrencisi Halil İbrahim Doğan ALKÜ’yü temsil etti. Tahir Buğra Yiğit, 03:00:46’lık derecesi ve 43,3 km/s ortalama hızıyla yarışmayı ikinci sırada tamamlayarak önemli bir başarı elde etti. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 59 üniversiteden 240 sporcunun mücadele ettiği ÜNİLİG Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Damla Kula, 90 kg sıkletinde Sağ kol Türkiye ikincisi Sol kol Türkiye üçüncüsü oldu. Damla Kula ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, Rektör Türkdoğan’ı ziyaret ederek başarı yolunu anlattı. Rektör Türkdoğan öğrenci Damla Kula’ya başarıların devamını diledi. ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü öğrencisi Ayşe Bodur, 27–29 Mart 2026 tarihleri arasında Erzincan’da düzenlenen Türkiye Dart Şampiyonası – Şehit Eren Bülbül 5. Ayak Turnuvası’nda Büyük kadınlar kategorisinde gümüş madalyayla kazandı.

REKTÖR TÜRKDOĞAN ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ’nün spora ve sporcuya her zaman özel önem veren bir üniversite olduğunun altını çizerek alınan başarıların da bu yaklaşımın bir sonucu olduğunu ifade etti. Türkdoğan, “Üniversitemiz, yalnızca akademik alanda değil, spor alanında da önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği dereceler bizleri gururlandırıyor.” dedi. Sporun öğrencilerin fiziksel ve mental gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Türkdoğan, “Spor Bilimleri Fakültemiz başta olmak üzere tüm birimlerimizle birlikte öğrencilerimizi desteklemeyi sürdürüyoruz. Elde edilen bu başarılar, doğru planlama ve disiplinli çalışmanın bir sonucudur. Başarı elde eden tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.