Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay sürecine yönelik mahkemenin verdiği kararın yankıları sürerken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası dönüşü senaryoları siyaset kulislerini hareketlendirdi. TV100 ekranlarında gündeme getirilen iddialara göre, Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel merkez koltuğuna oturması durumunda bazı milletvekillerinin partiden ayrılacağı öne sürüldü.

Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı canlı yayında edindiği kulis bilgilerini paylaştı. Kaynaklarına dayandırdığı açıklamasında Burhan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine dönmesi halinde üç milletvekilinin istifa edeceğini bildirdi. Burhan, söz konusu isimlerin Adnan Beker, Ümit Dikbayır ve Cemal Enginyurt olduğunu aktardı.

YARKADAŞ'TAN YENİ İSİM İDDİASI

Aynı programda değerlendirmelerde bulunan gazeteci Barış Yarkadaş ise tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Kulislerde konuşulanlara bir ekleme yapan Yarkadaş, sonradan partiye katılan bir milletvekilinin daha Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze adım attığı gün istifa edeceğini savundu.

MUTLAK BUTLAN TARTIŞMASI NEDİR?

Hukuk dilinde bir işlemin kurucu unsurlarındaki eksiklik nedeniyle baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına gelen mutlak butlan, son günlerde CHP kurultayına yönelik itirazların merkezinde yer alıyor. Mahkemenin kurultay sürecine ilişkin aldığı karar, parti içi muhalefetin yeniden hareketlenmesine ve liderlik tartışmalarının alevlenmesine zemin hazırladı. Bu hukuki sürecin kesinleşmesi halinde parti yönetiminde yaşanabilecek olası değişiklikler, Ankara siyasetinde yakından takip ediliyor.