CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın makam şoförü olarak görev yapan Gaffar Çiçek'in, sabaha karşı gerçekleştirilen bir emniyet operasyonu kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan Çiçek'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olayın ardındaki iddialar ve suçlamalar henüz netlik kazanmadı.

GÖZALTI GEREKÇESİ BİLİNMİYOR

Soruşturmayı yürüten resmi makamlardan gözaltı nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Emniyet birimlerindeki ifade sürecinin tamamlanmasının ardından dosyanın adli makamlara intikal etmesi bekleniyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.