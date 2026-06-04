Alanya genelinde uzun süredir esnaf ve sanatkarların belini büken, ticari hayatı durma noktasına getiren "ikamete kapalı mahalleler" sorunu çözüme kavuşuyor. Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, Mahmutlar, Kestel, Avsallar ve Kargıcak gibi kritik bölgelerin yeniden başvuruya açılması kararını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Özdemir, bu başarının tesadüf olmadığını, Ankara ve Antalya nezdinde yürütülen kararlı bir raporlama sürecinin sonucu olduğunu vurguladı.

GEREKLİ TÜM MAKAMLARA DOSYALARIMIZI İLETMİŞTİK

Yabancı nüfus kotası sınırlamasının zincirleme bir etkiyle doğrudan mahalle esnafına ve sanatkarlara büyük bir yük bindirdiğini ifade eden Başkan Özdemir, sürecin arka planını şu sözlerle aktardı: "Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak, bu tıkanıklığın çözülmesi adına bugüne kadar sessiz ama son derece kararlı adımlar attık. Şehrimizin sosyoekonomik gerçeklerini ve çözüm önerilerimizi içeren kapsamlı dosyalarımızı; siyasi parti temsilcilerimize, Antalya milletvekillerimize, üst kuruluşumuz AESOB ve TESK Genel Başkanlığımıza bizzat takdim ederek konunun Ankara gündeminde kalmasını sağladık. Bugün gelinen nokta, esnaf teşkilatımızın ortak aklının ve ısrarlı takibinin bir tezahürüdür."

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Raporların devletin zirvesinde karşılık bulmasından gurur duyduklarını belirten Özdemir, kararın alınmasında emeği geçen devlet büyüklerine ve siyasilere teşekkür etti: "Alanya esnafının sesine kulak veren, hazırladığımız dosyaları dikkate alarak Ankara bürokrasisinde adeta mekik dokuyan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; bölge siyasetimizin hamisi, önceki dönem Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, taleplerimizi meclise ve bakanlıklara taşıyan Antalya Milletvekillerimize, süreci yerelde hassasiyetle koordine eden AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı’ya, sesimizi Ankara’da gür bir şekilde duyuran AESOB ve TESK yönetimlerimize esnaf ve sanatkarlarımız adına şükranlarımı sunuyorum."

ŞİMDİ ESNAFIMIZ İÇİN EKONOMİYİ YENİDEN CANLANDIRMA VAKTİ

Sistemin yeniden açılmasıyla birlikte Alanya genelinde ticari hayatın hızla toparlanacağını müjdeleyen Başkan Ali İhsan Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu karar, sadece inşaat veya emlak sektörünü değil; mobilyacıdan tesisatçıya, tekstilciden restorana, kuaförden pazarcı esnafımıza kadar her kesimi doğrudan ihya edecek güçlü bir can suyudur. Göç İdaresi Başkanlığı tarafından önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan resmi uygulama esaslarını da yakından takip edecek ve üyelerimizi en doğru şekilde bilgilendireceğiz. Bu büyük müjdenin tüm esnaflarımıza, sanatkarlarımıza ve Alanya’mıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi