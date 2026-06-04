Cumhuriyet Halk Partisi’nin gençlik kollarından itibaren her kademesinde emek verdiğini hatırlatan Ali Hancı, Belediye Meclis Üyeliği, İlçe Yöneticiliği, beş yıl İlçe Sekreterliği ve 38. Kurultayda Kurultay Delegeliği görevlerini üstlendiğini belirtti. Hayat felsefesini Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda şekillendirdiğini vurgulayan Hancı, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefinden asla ödün vermeyen bir partili olduğunun altını çizdi.

KAOS BİTMELİ VE KURULTAY TOPLANMALI

Partinin içinde bulunduğu mevcut durumdan derin bir üzüntü duyduğunu gizlemeyen Hancı, parti içi hareketliliğe dair net bir mesaj verdi. CHP’deki kaos ortamının bir an önce sonlandırılması gerektiğine dikkat çeken Hancı, partinin önünün açılması ve kararlı bir şekilde iktidara yürünmesi için kurultayın toplanması gerektiğine inandığını ifade etti.

Siyasi yaşamı boyunca her zaman parti disiplinine ve ahlaki değerlere sadık kaldığını belirten Ali Hancı, parti içi eleştirilerin yapılış şekline de değindi. Yoldaşlık hukuku çerçevesinde hiçbir parti üyesine ağır ithamlarda bulunmadığını söyleyen Hancı, sosyal medya üzerinden de hiçbir partilinin düşüncelerine yönelik ahlak sınırlarını aşan yorumlar veya eleştiriler yapmadığını dile getirdi.

İKTİDAR İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM

Gelecek dönemdeki siyasi hedeflerine de açıklık getiren Hancı, bundan sonraki süreçte de Sosyal Demokrat düşünceyi ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşımak için var gücüyle çalışacağını belirtti. Hancı, halkın refahını ve mutluluğunu artırma gayesinden vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, bundan sonraki siyasi hayatında da Cumhuriyet Halk Partimizin çatısı altında, partimizin ilkeleri doğrultusunda partimizi ve Sosyal Demokrat düşüncemizi iktidar yapıp halkın refah ve mutluluğunu artırmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla duyururum ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi