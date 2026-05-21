Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı hakkında mahkemece verilen "mutlak butlan" kararına tepki gösterdi. Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu kararın Türkiye'de hukukun ve millet iradesinin baskı altında olduğunun bir göstergesi olduğunu savundu.

Yavaş'ın açıklamasına göre, söz konusu hukuki adımın temel amacı CHP'yi iç tartışmalara çekmek ve ana muhalefet partisini etkisiz hale getirmek. Henüz ceza davaları sonuçlanmadan mahkemenin seçime hile karıştırıldığı yönünde fiili bir kanaat oluşturmasını eleştiren Yavaş, bu durumun ceza mahkemesinin yerine geçerek hüküm kurmak anlamına geldiğini aktardı.

ANAYASANIN 79.

MADDESİ VURGUSU

Hukuk devletinde hiçbir kurumun kesinleşmemiş bir yargılama sürecinin yerine geçemeyeceğini hatırlatan Yavaş, Anayasa'nın 79. maddesine işaret etti. Seçimlerin yönetim ve denetiminin yalnızca Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yetkisinde olduğunu ve YSK kararlarının kesin nitelik taşıdığını vurgulayan Yavaş, il ve ilçe seçim kurullarının görev sınırlarının aşılamayacağını bildirdi.

MUTLAK BUTLAN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Hukuk terminolojisinde "mutlak butlan", bir işlemin kanunun emredici hükümlerine baştan itibaren aykırı olması ve hukuken baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına geliyor. Yavaş'ın eleştirdiği süreçte mahkemenin bu kararı, kurultay sürecindeki işlemlerin temelden yok hükmünde olduğu iddiasına dayanıyor. Siyasi süreçlerde bu tür kararların, partilerin iç işleyişine ve kongre takvimlerine doğrudan etki ettiği biliniyor.

BASKIN SEÇİM UYARISI VE KONGRE ÇAĞRISI

İktidarın önümüzdeki dönemde "baskın seçim" dahil çeşitli siyasi hamleler yapabileceği uyarısında bulunan Mansur Yavaş, parti yönetimine bir çözüm önerisi sundu. Gerilimi tırmandırmak yerine aklıselimle hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Yavaş, CHP'nin kendi iradesiyle bir veya iki ay içinde kongre kararı almasının en sağlıklı yol olacağını duyurdu.

Toplumsal kutuplaşmayı derinleştirecek adımlardan kaçınılması gerektiğini belirten Yavaş, yalnızca CHP'nin değil, demokrasiye inanan tüm muhalefet kesimlerinin ortak akıl etrafında kenetlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.