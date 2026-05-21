Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı hakkında kritik bir karara imza attı. Mahkeme, kurultayın mutlak butlan sebebiyle yapıldığı günden itibaren geçersiz sayılmasına hükmetti. Bu karar, parti içinde hukuki olarak eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dönemine dönüldüğü anlamına geliyor.

Aktarılan bilgilere göre, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24 Ekim 2025 tarihinde davanın konusuz kalması nedeniyle verdiği karar, istinaf incelemesi sonucunda kaldırıldı. BAM 36. Hukuk Dairesi, esas dava ile birleştirilen dosyalar üzerinden yaptığı değerlendirmede kurultayın tamamen hükümsüz olduğuna karar verdi. Kararla birlikte, 38. Olağan Kurultay'dan sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile alınan kararlar da geçerliliğini yitirdi.

İSTANBUL İL KONGRESİ DE HÜKÜMSÜZ

İstinaf mahkemesinin kararı yalnızca genel merkez düzeyinde kalmadı. Daire, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan bütün kararların da aynı gerekçeyle iptal edildiğini duyurdu.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kararın ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna dönüp dönmeyeceğine çevrildi. Konuyu değerlendiren Avukat Elvan Kılıç'ın açıklamasına göre, mutlak butlan kararı işlemin baştan itibaren hukuk düzeninde varlık kazanmadığını gösteriyor. Ancak Kılıç, bu durumun otomatik ve fiili bir görev değişimi anlamına gelmediğini belirtiyor. Hukuki sonuçların uygulanabilmesi için kararın kapsamının ve kesinleşme sürecinin beklenmesi gerektiği ifade ediliyor.

MUTLAK BUTLAN NEDİR?

Türk hukuk sisteminde mutlak butlan, bir işlemin kurucu unsurlarındaki ağır sakatlıklar nedeniyle doğduğu andan itibaren geçersiz sayılmasıdır. Normal bir iptal kararı, işlemi karar tarihinden itibaren durdururken; mutlak butlan, o işlemin geçmişte hiç yapılmamış gibi kabul edilmesini sağlar. Bu nedenle mahkemenin bu tespiti, CHP yönetiminin son dönemdeki tüm resmi tasarruflarını hukuken tartışmalı hale getirmiş durumda.