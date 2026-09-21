Haber Global'den Mert İnan'ın aktardığına göre, Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği'nde yapılan yeni düzenlemeyle market raflarındaki sütlerin üretim standartları değişti. Düzenleme, özellikle çocukların sıkça tükettiği çikolatalı, kakaolu ve meyveli sütlerin içeriğini doğrudan etkiliyor.

Yeni kurallar kapsamında, içme sütlerine eklenebilecek şeker miktarına üst sınır getirildi. Artık ürünlerde kütlece en fazla yüzde 4 oranında ilave şeker kullanılabilecek. Ayrıca, sütlere tadını veren aroma vericilerde de kısıtlamaya gidildi. Sadece doğal aroma vericilerin kullanımına izin verilirken, doğal olmayan yapay aromalar üretimden kaldırılacak.

ÇEŞNİ ORANI EN AZ YÜZDE 1 OLACAK

Meyveli veya kakaolu olarak satılan çeşnili sütlerde, ürüne adını veren ana bileşenin kullanım miktarı yeniden belirlendi. Bal, kahve, kakao, meyve veya sebze püreleri gibi çeşnilerin ürün içindeki oranı asgari yüzde 1 olmak zorunda. Bu kuralla birlikte, ambalajında çilekli veya muzlu olduğu belirtilen bir sütün içinde gerçek meyve oranının belirli bir standardın altına düşmesi engellendi.

YAĞ ORANLARINA GÖRE YENİ SINIFLANDIRMA

Sade sütlerin yağ oranlarına dayalı sınıflandırma sistemi de standart hale getirildi. Ara yağ oranlarına sahip ürünler kaldırılarak dört ana kategori oluşturuldu. Tam yağlı sütlerde 100 mililitrede en az 3,5 gram, yeni eklenen yağlı süt kategorisinde 3 ile 3,5 gram arası, yarım yağlı sütlerde 1,5 ile 1,8 gram arası, yağsız sütlerde ise 0,15 gramın altında süt yağı bulunacak.

ETİKET OKUMA ALIŞKANLIKLARI NASIL DEĞİŞECEK?

Bu tebliğ değişikliği, özellikle ebeveynlerin market alışverişlerindeki etiket okuma pratiklerini doğrudan değiştirecek. Tüketiciler artık ambalajların üzerinde yapay aroma ibareleri yerine doğal aroma vericileri görecek ve süt kategorilerini standart dört yağ oranı üzerinden karşılaştırabilecek. Şeker ve gerçek meyve oranlarındaki bu net sınırlar, paketli gıdalarda şeffaflığı artırırken besin değerlerinin standartlaşmasını sağlayacak.