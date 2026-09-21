Türk Hava Yolları (THY), kabin ve kokpit personelinin dış görünüş standartlarını belirleyen kurallarda değişikliğe gitti. Yıllardır uygulanan tıraş zorunluluğu esnetilerek, uçuş ekiplerinin belirli standartlar dahilinde sakal ve bıyık bırakmasına onay verildi.

AirportHaber'in aktardığına göre, yayımlanan yeni kurum içi uygulama rehberinde serbest bırakılan ve yasaklanan sakal modelleri detaylı olarak tanımlandı. Yeni yönetmelik kapsamında personelin en fazla 15 milimetre uzunluğunda sakal bırakmasına izin veriliyor.

HANGİ SAKAL MODELLERİNE İZİN VERİLDİ?

Düzenlemeye göre personelin sakalının her zaman bakımlı görünmesi zorunlu tutuluyor. Kurumsal imaja uygun bulunan modeller arasında doğal ve bakımlı kirli sakal, bıyıkla birlikte kullanılan dengeli sakal ile düzenli kesilmiş kısa top sakal yer alıyor.

KABUL EDİLMEYEN STİLLER NELER?

THY, kurumsal görünümü bozacağı gerekçesiyle bazı modellere kesin yasak getirdi. Uzunluğu 15 milimetreyi aşan, dağınık, seyrek veya bölgesel çıkan sakallara izin verilmiyor. Ayrıca bıyıksız top sakal, alt dudak altında bırakılan üçgen formlar, tek başına bırakılan sakallar ve keskin hatlarla aşırı şekillendirilmiş modeller de yasaklı listesinde bulunuyor.

UÇUŞ EMNİYETİ VE OKSİJEN MASKESİ DETAYI

Yeni dış görünüş kurallarında estetik kadar uçuş güvenliği de temel alındı. Bırakılan sakal veya bıyığın, acil durumlarda takılması gereken oksijen maskelerinin yüze tam oturmasına ve sızdırmazlık sağlamasına engel olmaması gerektiği belirtildi. Bu nedenle personelin özellikle boyun ve yanak bölgesindeki sakallarını düzenli olarak tıraş etmesi isteniyor.