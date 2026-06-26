Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını tehdit eden kaçak alkol üretimi ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Alanya'da belirlenen bir işletmeyi takibe aldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli işletmenin deposuna operasyon düzenlendi.

Depoda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin depoda yaptığı aramalarda 1000 litre kaçak alkol, 750 litre etil alkol, 10 litre viski aroması, 200 adet sahte bandrol ve 235 adet kapüşon ele geçirildi. Kaçak içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen malzemelerin tamamına el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ele geçirilen etil alkol, sahte bandroller ve aroma maddelerinin kaçak içki üretiminde kullanılabileceği değerlendirilirken, ekipler olayın bağlantılarını ortaya çıkarmak amacıyla soruşturmayı derinleştirdi.

Soruşturma sürüyor

Operasyonun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli tahkikat başlatılırken, olayla bağlantılı kişi veya kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve halk sağlığını tehdit eden suçlarla mücadele kapsamında denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Yetkililer, kaçak alkol üretimi ve satışına karşı vatandaşların şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmelerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.