Elektrik dağıtım şirketinin duyurusuna göre, bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle Alanya'nın birçok mahallesinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Vatandaşların kesinti saatlerine göre gerekli önlemleri almaları istendi.

08.30 - 11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak mahalleler

Bu saat aralığında enerji verilemeyecek bölgeler şu şekilde sıralandı:

Bademağacı Mahallesi

Değirmendere Mahallesi

Oba Kadıpnarı ve Oba Mahallesi

Oba Azaklar Caddesi

Oba Çarşamba Caddesi

Obaalacami Mahallesi

Çıplaklı Mahallesi ile bağlı cadde ve sokaklar

09.00 - 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak bölgeler

Günün en uzun süreli kesintileri ise şu noktalarda yaşanacak:

Çamlıca Mahallesi Lortlar Sokak

Kargıcak Mahallesi 118, 119 ve 120. sokaklar ile Toros bölgesi

Bıçakçı Mahallesi

Kestel Mahallesi Bük Caddesi ve Teke Hasanlar Sokak

Kuzyaka Regülatör Caddesi

Üzümlü Mahallesi

Aliefendi Mahallesi

Demirtaş Mahallesi Mehmet Müftüoğlu bölgesi

Kargıcak Dalkılıçlı, Yıldırımlar Caddesi ve çevresi

Mahmutlar Mahallesi 117 ve 120 No'lu sokaklar

Diğer saatlerde planlanan çalışmalar

10.00 - 12.00: Alanya genelinde bazı bölgelerde bakım çalışmaları nedeniyle kısa süreli planlı kesintiler uygulanacak.

10.00 - 13.00: Oba Mahallesi Bacaksızlar Sokak'ta bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

12.00 - 18.00: Uğrak Mahallesi D-400 Karayolu çevresi, Yeniköy Mahallesi Muratdamı Sokak ve İmamlı Mahallesi Handeresi bölgelerinde enerji kesintisi uygulanacak.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde yürütüleceğini belirterek, kesinti süresince elektrikle çalışan cihazlar konusunda dikkatli olunması ve vatandaşların planlamalarını belirtilen saatlere göre yapmaları çağrısında bulundu. Ayrıca çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere kademeli olarak yeniden enerji verileceği bildirildi.