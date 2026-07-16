Elektrik dağıtım şirketinin duyurusuna göre, bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle Alanya'nın birçok mahallesinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Vatandaşların kesinti saatlerine göre gerekli önlemleri almaları istendi.
08.30 - 11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak mahalleler
Bu saat aralığında enerji verilemeyecek bölgeler şu şekilde sıralandı:
- Bademağacı Mahallesi
- Değirmendere Mahallesi
- Oba Kadıpnarı ve Oba Mahallesi
- Oba Azaklar Caddesi
- Oba Çarşamba Caddesi
- Obaalacami Mahallesi
- Çıplaklı Mahallesi ile bağlı cadde ve sokaklar
09.00 - 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak bölgeler
Günün en uzun süreli kesintileri ise şu noktalarda yaşanacak:
- Çamlıca Mahallesi Lortlar Sokak
- Kargıcak Mahallesi 118, 119 ve 120. sokaklar ile Toros bölgesi
- Bıçakçı Mahallesi
- Kestel Mahallesi Bük Caddesi ve Teke Hasanlar Sokak
- Kuzyaka Regülatör Caddesi
- Üzümlü Mahallesi
- Aliefendi Mahallesi
- Demirtaş Mahallesi Mehmet Müftüoğlu bölgesi
- Kargıcak Dalkılıçlı, Yıldırımlar Caddesi ve çevresi
- Mahmutlar Mahallesi 117 ve 120 No'lu sokaklar
Diğer saatlerde planlanan çalışmalar
10.00 - 12.00: Alanya genelinde bazı bölgelerde bakım çalışmaları nedeniyle kısa süreli planlı kesintiler uygulanacak.
10.00 - 13.00: Oba Mahallesi Bacaksızlar Sokak'ta bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.
12.00 - 18.00: Uğrak Mahallesi D-400 Karayolu çevresi, Yeniköy Mahallesi Muratdamı Sokak ve İmamlı Mahallesi Handeresi bölgelerinde enerji kesintisi uygulanacak.
Yetkililerden uyarı
Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde yürütüleceğini belirterek, kesinti süresince elektrikle çalışan cihazlar konusunda dikkatli olunması ve vatandaşların planlamalarını belirtilen saatlere göre yapmaları çağrısında bulundu. Ayrıca çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere kademeli olarak yeniden enerji verileceği bildirildi.