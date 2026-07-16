Alanya ilçesi Değirmendere Mahallesi Kadıpınarı Caddesi Çatak mevkisinde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Oktay G. idaresindeki 07 NBE 50 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole sürüklendi.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde, kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü Oktay G.'nin genel durumunun iyi olduğu aktarıldı.

ARAÇ NASIL GÜVENCEYE ALINDI?

Olay yerinde olası bir ikinci kazayı önlemek amacıyla pratik bir güvenlik önlemi devreye sokuldu. Şarampolün kenarında askıda kalan aracın daha derinlere kaymasını engellemek için, o esnada yoldan geçmekte olan bir beton mikserinden faydalanıldı. Otomobil, halat yardımıyla ağır tonajlı miksere bağlanarak sabitlendi.

Alınan bu geçici tedbirin ardından bölgeye sevk edilen vinç aracılığıyla otomobil bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkarıldı. Yetkililer tarafından kazanın detaylarına ilişkin resmi inceleme başlatıldı. Kırsal mahalle yollarındaki eğimli arazi yapısı nedeniyle, sürücülerin bu güzergahlarda hız limitlerine uymasının önemi bir kez daha dikkat çekiyor.