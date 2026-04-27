İstanbul’da toplu ulaşımı kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir karar alındı. Metro İstanbul, Valilik talimatı doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığını açıkladı. Karar sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

TAKSİM'DE METRO DURMUYOR

Yapılan açıklamaya göre metro seferleri tamamen durdurulmadı. M2 hattında çalışan trenler, Taksim istasyonunda yolcu indirip bindirmeden seferlerine devam ediyor. Bu durum, özellikle yoğun saatlerde Taksim’i aktarma noktası olarak kullanan yolcular için alternatif güzergâh arayışını beraberinde getirdi.

FÜNİKÜLER HATTI TAMAMEN KAPALI

Taksim ile Kabataş arasında ulaşımı sağlayan F1 Füniküler hattı ise tamamen hizmet dışı bırakıldı. Bu hattı kullanan yolcuların farklı toplu taşıma seçeneklerine yönlendirildiği bildirildi. Özellikle Kabataş bağlantısını kullanan vatandaşların tramvay ve otobüs hatlarına yöneldiği gözlemlendi.

VALİLİK KARARI BELİRLEYİCİ OLDU

Kapatma kararının, İstanbul Valiliği tarafından alındığı ve ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı belirtildi. Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”

TAKSİM MEYDANI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMİ

Kararın ardından Taksim Meydanı ve çevresinde polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Meydana çıkan bazı yolların kontrollü şekilde açık tutulduğu, yayaların ise yönlendirmelerle alana giriş yaptığı bildirildi.