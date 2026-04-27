İstanbul Arnavutköy Karaburun Sahili’nde sabah saatlerinde kıyıya vuran erkek cesedi, ekipleri harekete geçirdi.

SAHİLDE YÜRÜYÜŞ YAPANLAR FARK ETTİ

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Karaburun Sahili’nde sabah erken saatlerde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş bir erkek cesediyle karşılaştı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

EKİPLER KISA SÜREDE OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler sahil çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. İlk tespitlere göre cesedin dalgalarla kıyıya sürüklendiği değerlendiriliyor.

KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedinin kimliği henüz netleşmedi. Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı. İstanbul Arnavutköy Karaburun Sahili’nde bulunan erkek cesedi ile ilgili adli süreç devam ediyor.