ALANYA’DA Jeep Safari sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler, hizmet kalitesini artırmak, çevreye duyarlı ve daha profesyonel bir yapı oluşturmak amacıyla Alanya Doğa Safari Kooperatifi çatısı altında bir araya geldi. Kooperatifin kurucu üyeleri, özellikle yaz sezonlarında artan yoğunluk ve sektör içinde yaşanan dağınık yapının önüne geçmeyi hedefliyor. Yeni oluşumun, hem işletmeciler hem de turistler açısından daha güvenli ve standartlara uygun bir hizmet anlayışı oluşturması bekleniyor.

'TURİZMDE 15 HAZİRAN’DAN SONRA TOPARLANMA BEKLİYORUZ'

Alanya Doğa Safari Kooperatifi Kurucu Başkanı Race Tour Sahibi Emre Nedanlı, sezon öncesi yaptığı değerlendirmede turizm sezonunun beklenen seviyede başlamadığını belirterek, çeşitli etkenlerin sektörü olumsuz etkilediğini söyledi. Nedanlı, otellerde uygulanan yangın yönetmeliği nedeniyle birçok tesisin geç açılmasının süreci yavaşlattığını ifade etti. Konuya ilişkin Dim TV'ye özel açıklamalarda bulunan Nedanlı, "Öncelikle sezon, içinde bulunduğumuz çeşitli sebeplerden dolayı istediğimiz gibi başlamadı. Bunun nedenlerine bakacak olursak, otellerde uygulanan yangın yönetmeliği nedeniyle birçok tesisin geç açılması süreci etkiledi. Bunun yanında bölgede yaşanan İran-İsrail gerilimi de turizm hareketliliğini olumsuz etkileyen bir diğer önemli unsur oldu. Bu koşullar altında sezonun 15 Haziran’dan sonra toparlanmasını bekliyoruz. Ancak söz konusu gerilimin uzaması halinde, yaz sezonunun genel olarak beklenen seviyede geçmeyeceği öngörülüyor" dedi.

'TURİZM ESNAFI İÇİN ZORLU BİR YIL OLACAK'

Turizm sektöründe maliyet baskısının da arttığını vurgulayan Nedanlı, özellikle yakıt giderleri ve döviz kurunun enflasyon karşısındaki yetersiz seviyesinin işletmeleri zorladığını ifade etti. Bu durumun turizmle uğraşan esnaf için zorlu bir yılı beraberinde getirdiğini belirtti. Nedanlı, "Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler açısından yakıt maliyetleri başta olmak üzere girdi maliyetleri oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor. Döviz kurunun enflasyon karşısında baskılanması ve yeterli seviyeye ulaşamaması da sektörü olumsuz etkiliyor. Bu nedenle turizmle uğraşan tüm esnaf için zorlu bir yıl olacak" dedi.

'SAFARİ SEKTÖRÜNDEKİ OLUMSUZLUKLARI EN AZA İNDİRMEK İSTİYORUZ'

Safari turlarında zaman zaman gündeme gelen güvenlik sorunlarına da değinen Nedanlı, kurulan kooperatif ile birlikte sektörde disiplinli ve denetlenebilir bir yapı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Kaymakamlık öncülüğünde başlatılan süreçte sektör temsilcilerinin bir araya geldiğini belirten Nedanlı, "Her yıl gündeme gelen safari kazalarıyla ilgili de önemli adımlar atıldı. Geçtiğimiz yıl bu konuda bir kooperatif kuruldu. Kooperatifin amacı, sektörde faaliyet gösteren üstü açık araçların (jeep, minibüs ve otobüs) tek çatı altında toplanarak daha düzenli ve güvenli bir yapı oluşturulmasıdır. Bu süreç, Kaymakamlığın öncülüğünde sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesiyle başladı. Sektörde zaman zaman yaşanan olumsuzluklar bazı uygulamaların önüne geçilmesi hedeflendi. Bu doğrultuda bir kooperatif kurma kararı alındı. Kurulan kooperatifin adı Alanya Doğa Safari Kooperatifi oldu. Kurucu başkanlığını da kendim üstlendim. Yapılan son toplantıda ise başkanlık görevi üyelerden bir arkadaşımıza devredildi. Kooperatifin temel amacı, sektördeki olumsuzlukları en aza indirmek ve daha profesyonel, kalifiye bir yapıyla hizmet kalitesini artırarak sektörü ileri taşımak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi