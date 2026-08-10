ANTALYA’da orman ve kırsal alan yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler artırıldı. Antalya Valiliği tarafından yayımlanan genelgeyle özellikle yüksek sıcaklıkların etkili olduğu ve yangın riskinin arttığı dönemde kıvılcım çıkaran ekipmanların kullanımına ilişkin yeni kurallar getirildi.

10 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe giren genelge; il ve ilçe merkezleri dışındaki köyler, orman köyleri ve kırsal mahallelerde uygulanacak.

KAYNAK VE TAŞLAMA YAPMADAN ÖNCE BİLDİRİM YAPILACAK

Yeni düzenleme kapsamında sera, tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, maden ocağı, çiftlik, hayvancılık tesisi ve yangın riski taşıyan diğer açık alanlarda kaynak makinesi, spiral, taşlama ve kesme makinesi gibi kıvılcım oluşturabilecek ekipmanlarla çalışma yapacak gerçek ve tüzel kişiler önceden bildirimde bulunacak.

Çalışmaya başlamadan önce bölgenin bağlı bulunduğu kolluk birimine bilgi verilmesi zorunlu olacak. Bildirimler jandarma veya polis birimlerine şahsen ya da telefonla yapılabilecek. Hayat 112 mobil uygulaması üzerinden de bildirim gerçekleştirilebilecek.

10 METRELİK ALAN YANICI MADDELERDEN TEMİZLENECEK

Yangın riskini azaltmak amacıyla çalışma yapılacak noktanın çevresinde de önlem alınması gerekecek. Buna göre ot, anız, yaprak, çalı, talaş, akaryakıt, plastik, ahşap ve benzeri yanıcı maddeler çalışma noktasından en az 10 metre uzaklaştırılacak.

Temizlenmesi mümkün olmayan ve doğal ekosistemin parçası olan bitki örtüsünde ise farklı tedbirler uygulanacak. Bu alanların ıslatılması veya köpüklenmesi yoluyla yangına karşı daha dirençli hale getirilmesi gerekecek.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ OLMADAN ÇALIŞMA YAPILAMAYACAK

Genelgenin dikkat çeken maddelerinden biri de yangın söndürme ekipmanı zorunluluğu oldu.

Kaynak, spiral, taşlama ve kesme gibi işlemleri gerçekleştiren kişiler, çıkabilecek ot veya bitki örtüsü yangınına ilk müdahaleyi yapabilmek amacıyla en az 6 kilogram kapasiteli ABC tipi kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpünü çalışma alanında hazır bulunduracak.

Çalışmanın niteliğine ve oluşturduğu riske göre su tankeri, su yüklü araç veya yeterli miktarda su içeren diğer yangına müdahale ekipmanlarının da hazır tutulması gerekecek.

ÇALIŞMA ALANI SÜREKLİ GÖZETİM ALTINDA TUTULACAK

Çalışmalar sırasında makinelerden çıkabilecek kıvılcım ve sıcak parçacıkların çevredeki bitki örtüsüne veya yanıcı maddelere ulaşmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirleri alınacak.

Faaliyetin gerçekleştirildiği alan çalışma boyunca sorumlu personelin gözetiminde olacak. Böylece olası bir tutuşma durumunda yangının büyümeden fark edilmesi ve ilk müdahalenin hızlı şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

KURALLARA UYMAYANLARA İŞLEM YAPILACAK

Antalya Valiliği tarafından belirlenen tedbirlere uyulup uyulmadığı ilgili kurumlar tarafından denetlenecek.

Denetimler kaymakamlıklar, belediyeler, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve ilgili diğer kamu kurumları tarafından gerçekleştirilecek.

Genelge hükümlerine aykırı hareket ettiği belirlenen kişiler hakkında fiilin niteliğine göre 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında idari ve adli işlem uygulanabilecek.

31 EKİM’E KADAR UYGULANACAK

Antalya Valiliği’nin yangın riskine karşı aldığı yeni tedbirler 10 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girdi ve 31 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

Düzenlemeyle kıvılcım çıkaran makine ve ekipmanlardan kaynaklanabilecek yangınların önlenmesi; ormanların, tarım arazilerinin, seraların, zeytinliklerin, makilik ve mera alanlarının korunması hedefleniyor. Alınan tedbirlerin aynı zamanda vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.