Strum Graz - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Strum Graz - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayanların 13 Ağustos Perşembe günü 09.00-14.00 saatleri arasındaki planlı çalışmaya karşı tedbirli olması gerekiyor. Çalışmanın erken tamamlanması veya operasyonel koşullara bağlı değişiklikler yaşanması halinde enerji verme saatinde farklılık oluşabilir.

AEDAŞ’ın kesinti programında çalışmanın tamirat ve bakım kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi. Elektrik kesintisinin, çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği koşullarının sağlanması amacıyla uygulanacağı bildirildi.

Mahmutlar Mahallesi’nde ise 101 Nolu bölge ile 104 Nolu Sokak ve çevresinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Planlı kesintiden Kestel Mahallesi’nde Cumhuriyet, Köklemе, Barbaros Caddesi ve Köklemе Caddesi çevresinin etkilenmesi bekleniyor.

KESTEL VE MAHMUTLAR’DA HANGİ BÖLGELER ETKİLENECEK?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından açıklanan programa göre elektrik kesintisi 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 09.00’da başlayacak.

Alanya’nın Kestel ve Mahmutlar mahallelerinde 13 Ağustos Perşembe günü planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım çalışması nedeniyle yapılacak kesintinin 5 saat sürmesi bekleniyor.

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