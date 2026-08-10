Alanya’da 13 Ağustos’ta 5 Saatlik Elektrik Kesintisi
Alanya’nın Kestel ve Mahmutlar mahallelerinde 13 Ağustos Perşembe günü planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım çalışması nedeniyle yapılacak kesintinin 5 saat sürmesi bekleniyor.
KESİNTİ 09.00’DA BAŞLAYACAK
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından açıklanan programa göre elektrik kesintisi 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 09.00’da başlayacak.
Çalışmaların planlandığı şekilde tamamlanması halinde bölgelere saat 14.00 itibarıyla yeniden elektrik verilmesi öngörülüyor.
KESTEL VE MAHMUTLAR’DA HANGİ BÖLGELER ETKİLENECEK?
Planlı kesintiden Kestel Mahallesi’nde Cumhuriyet, Köklemе, Barbaros Caddesi ve Köklemе Caddesi çevresinin etkilenmesi bekleniyor.
Mahmutlar Mahallesi’nde ise 101 Nolu bölge ile 104 Nolu Sokak ve çevresinde elektrik kesintisi yaşanacak.
KESİNTİNİN NEDENİ BAKIM ÇALIŞMASI
AEDAŞ’ın kesinti programında çalışmanın tamirat ve bakım kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi. Elektrik kesintisinin, çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği koşullarının sağlanması amacıyla uygulanacağı bildirildi.
Kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayanların 13 Ağustos Perşembe günü 09.00-14.00 saatleri arasındaki planlı çalışmaya karşı tedbirli olması gerekiyor. Çalışmanın erken tamamlanması veya operasyonel koşullara bağlı değişiklikler yaşanması halinde enerji verme saatinde farklılık oluşabilir.