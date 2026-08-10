Bruma için Türkiye iddiası: Benfica'da planların dışında kaldı

Galatasaray ve Fenerbahçe formalarıyla Süper Lig tecrübesi yaşayan Bruma'nın Türkiye'ye yeniden dönebileceği öne sürüldü. Benfica'da yeni sezon planlamasında kendisine yer bulamadığı belirtilen Portekizli kanat oyuncusunun kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak baktığı iddia edildi.

BENFICA'DA BRUMA İÇİN AYRILIK GÜNDEMDE

2024-2025 sezonunun devre arasında Braga'dan Benfica'ya transfer olan Bruma'nın Portekiz ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyor.

31 yaşındaki futbolcunun teknik direktör Marco Silva'nın yeni sezon planlamasında yer almadığı ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü öne sürüldü.

Benfica, Marco Silva ile Haziran 2026'da 2027-2028 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Anlaşmada bir sezonluk uzatma opsiyonu da bulunuyor.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Bruma kendisine yeni bir kulüp ararken Türkiye seçeneğini de değerlendiriyor.

Süper Lig'i yakından tanıyan Portekizli futbolcunun Türkiye'de yeniden forma giymeye sıcak baktığı belirtilirken, şu aşamada hangi kulübün Bruma için girişimde bulunacağı netleşmiş değil.

BENFICA İLE SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Benfica, Bruma'yı 3 Şubat 2025'te Braga'dan kadrosuna katmış ve Portekizli futbolcuyla 2028'e kadar sözleşme imzalamıştı.

Benfica'nın resmi kayıtlarında da Bruma'nın Şubat 2025'ten bu yana kulübün oyuncusu olduğu bilgisi yer alıyor. Bu nedenle olası ayrılıkta Benfica ile yeni kulübü arasında transfer şartlarının belirlenmesi gerekecek.

BRUMA KİMDİR?

Tam adı Armindo Tué Na Bangna olan Bruma, 24 Ekim 1994 doğumlu Portekizli kanat oyuncusu. Sporting altyapısında yetişen Bruma, genç yaşta gösterdiği performansın ardından 2013'te Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray döneminde Türkiye'de lig, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Bruma, daha sonra Real Sociedad, RB Leipzig, PSV ve Olympiakos gibi takımlarda görev yaptı.

Bruma, 2022 yazında Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye'ye ikinci kez geldi. Sarı-lacivertli ekipten Braga'ya kiralanan futbolcu daha sonra Portekiz temsilcisine bonservisiyle geçti. Braga formasıyla 24 gol ve 15 asistlik katkı sağlayan Bruma, Şubat 2025'te Benfica'nın yolunu tuttu.

Portekiz Milli Takımı'nda da forma giyen deneyimli futbolcunun kariyerindeki bir sonraki adresinin yeniden Türkiye olup olmayacağı transfer sürecinde netleşecek.