Altın yeniden hareketlendi: İslam Memiş gram altında kritik seviyeleri açıkladı

Altın piyasasında haftalardır süren baskının ardından fiyatlar yeniden yukarı yönlü hareketlendi. Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve ABD ekonomisine ilişkin beklentiler altının yönünü belirlerken, Finans Analisti İslam Memiş gram altın ve ons altın için izlenecek seviyeleri açıkladı. Memiş, yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerinden çok uzun vadeli planlamaya odaklanması gerektiğini söyledi.

ALTINDA TEPKİ ALIMLARI GÜÇLENDİ

Ons altında 4 bin doların altına kadar yaşanan geri çekilmenin ardından yeniden yükseliş görüldü. 10 Ağustos itibarıyla uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 400 doların üzerine yönelirken, fiyatların iki ayı aşkın sürenin en yüksek seviyelerine yaklaştığı görüldü.

Altının seyrinde jeopolitik belirsizliklerin yanı sıra ABD'den gelen ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin beklentiler etkili oluyor.

İslam Memiş ise daha önce yaşanan sert geri çekilmelerin ardından piyasadaki hareketleri değerlendirirken, yatırımcıların tek bir senaryoya göre pozisyon almaması gerektiğini vurguladı.

ONS ALTINDA 4 BİN DOLAR BÖLGESİ ÖNEMLİ

Memiş'in değerlendirmesine göre jeopolitik gerilimin ve belirsizliğin devam etmesi halinde ons altında 4 bin ve 3 bin 950 dolar seviyeleri destek bölgesi olarak izlenecek. Gram altında ise 6 bin TL seviyesi önemli destek noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Altın fiyatlarında yalnızca jeopolitik gelişmeler değil; doların küresel seyri, ABD'deki enflasyon ve istihdam verileri ile faiz beklentileri de belirleyici olacak.

ATEŞKES SENARYOSUNDA 5 BİN DOLAR HESABI

Memiş, kalıcı bir ateşkes veya anlaşma sağlanması halinde piyasalarda farklı bir fiyatlama görülebileceğini belirtti. Bu senaryoda ons altında 4 bin 400 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde daha yüksek seviyelerin gündeme gelebileceğini ifade eden Memiş, 5 bin dolar bölgesine yönelik beklentisini koruyor. Finans analisti daha önceki değerlendirmelerinde de kalıcı ateşkes senaryosunda ons altında 4 bin 900 doların üzerinde 5 bin 50 ve 5 bin 100 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini açıklamıştı.

GRAM ALTINDA 8 BİN TL SENARYOSU

Ons altındaki yükseliş ve dolar/TL'deki hareketlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Memiş'in gram altın için takip ettiği seviyeler arasında 8 bin TL ve üzeri rakamlar bulunuyor. Memiş, 2026 yılı içinde yaptığı önceki açıklamalarda da gram altında 8 bin TL seviyesini gündeme getirmişti. Bu nedenle son değerlendirme, analistin yıl boyunca dile getirdiği yüksek fiyat beklentisinin devam ettiğini gösteriyor. Gram altının fiyatı Türkiye'de hem uluslararası ons altın fiyatından hem de dolar/TL kurundan etkileniyor. Bu nedenle ons altında yaşanabilecek bir düşüş, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle gram altına aynı oranda yansımayabiliyor.

YATIRIMCILARA "TEK ENSTRÜMAN" UYARISI

İslam Memiş, yatırımcıların yalnızca fiyat seviyesine bakarak karar vermesinin risk oluşturabileceğini belirtti. Kısa sürede yüksek kazanç beklentisiyle yapılan işlemlere karşı uyarıda bulunan Memiş, portföy çeşitlendirmesinin önemine işaret etti. Sürekli yeni rekor beklentisiyle hareket edilmesini doğru bulmadığını belirten Memiş, ev veya otomobil gibi varlıklarını satarak bütün birikimini tek yatırım aracına yönlendiren kişilerin ciddi risk üstlendiğini söyledi. Memiş'e göre altın dahil yatırım araçlarında uzun vadeli planlama yapılması ve birikimin tek bir varlığa bağlanmaması gerekiyor.

ALTINDA YÖNÜ HANGİ GELİŞMELER BELİRLEYECEK?

Önümüzdeki süreçte altın yatırımcılarının gündeminde jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD'den açıklanacak enflasyon ve diğer makroekonomik veriler bulunacak. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına yönelik beklentiler ve doların küresel değeri de ons altının hareketinde etkili olacak. Jeopolitik cepheden gelecek haberler ise kısa vadede fiyatlarda sert dalgalanmalara yol açabilecek. Bu nedenle 4 bin dolar civarındaki destek bölgesi ile 4 bin 400 doların üzerindeki fiyat hareketleri ons altının kısa vadeli yönü açısından yakından takip ediliyor.

İSLAM MEMİŞ KİMDİR?

İslam Memiş, Türkiye'de altın, döviz ve değerli metaller üzerine yaptığı piyasa değerlendirmeleriyle tanınan finans analisti ve yorumcudur. Televizyon programları ve dijital yayınlarda özellikle gram altın, ons altın, gümüş ve döviz piyasalarına ilişkin görüşlerini paylaşmaktadır. Memiş, piyasa değerlendirmelerinde kısa vadeli al-sat işlemleri yerine birikimlerin çeşitlendirilmesi ve uzun vadeli finansal planlama yapılması gerektiğini sık sık vurguluyor. Açıklamalarındaki fiyat seviyeleri tahmin niteliği taşıyor ve gelecekteki piyasa fiyatlarının gerçekleşeceği anlamına gelmiyor.