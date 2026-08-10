ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından iletilen resmi yazı doğrultusunda, emlak ve ikinci el araç ticareti yapan işletmelerin sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yeni kuralları duyurdu.

Özdemir, Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi dijital platformlarda paylaşılacak ilanlarda mutlaka EİDS üzerinden doğrulanmış ilan linkinin bulunması gerektiğini belirtti.

İLAN BİLGİLERİ BİREBİR AYNI OLACAK

Paylaşılan fotoğraf, video, açıklama ve fiyat bilgilerinin EİDS sistemindeki doğrulanmış ilanla birebir aynı olması gerektiğini vurgulayan Özdemir, kurallara aykırı paylaşımların idari yaptırıma konu olabileceğini ifade etti.

İHLAL BAŞINA 286 BİN TL’YE KADAR CEZA

Özdemir, mevzuata aykırı ilan paylaşan işletmelere her bir ihlal için 286 bin 206 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceğini belirterek, esnaf ve sanatkarların mağduriyet yaşamamaları için sosyal medya paylaşımlarında kurallara azami hassasiyet göstermeleri çağrısında bulundu.