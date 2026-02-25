TRENDYOL Süper Lig'in 24. haftasında lider Galatasaray'a konuk olacak Corendon Alanyaspor, dev maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. 28 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesi turuncu-yeşilli ekipte tempo üst seviyeye çıktı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekti. Lider karşısında sahaya ilk 11'de çıkmak isteyen oyuncular, teknik heyetin gözüne girebilmek adına adeta ekstra mesai yaptı. İdmanda ikili mücadelelerde sertlik dozajı artarken, tempo zaman zaman maç seviyesine ulaştı. Pereira'nın sık sık oyunu durdurarak oyuncularıyla birebir iletişim kurması, taktik detaylara verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

FORMA SAVAŞI YAŞANDI

Cumartesi günü oynanacak vitrin maçında sahada olmak isteyen futbolcular, yüksek konsantrasyon ve büyük eforla çalıştı. Özellikle hücum ve savunma geçişlerinde istekli görüntü sergileyen oyuncular, teknik heyete "hazırım" mesajı verdi. Takım içindeki rekabetin artması ise teknik heyetin elini güçlendiren en önemli detaylardan biri oldu. Ligde kritik haftalara girilirken Alanyaspor, Galatasaray deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek moral kazanmak istiyor. Turuncu-yeşilliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Alanya temsilcisinde tek düşünce; zorlu İstanbul deplasmanında sahaya karakter koymak ve Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir sonuç almak. Cemali AYDINOĞLU