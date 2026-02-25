Alanya’da bugün 16.00–21.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak bekleniyor. Ani su baskını ve ulaşımda aksamaya karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Alanya’da öğleden sonra hava bir anda değişebilir. 16.00 ile 21.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre özellikle kısa süreli ama etkili yağış geçişleri görülecek.

EN RİSKLİ SAAT ARALIĞI AÇIKLANDI

Uzmanların paylaştığı verilere göre, Alanya’da şiddetli sağanak yağış uyarısı yapılan saatler akşamüstüne denk geliyor. Bu saat diliminde ani bastıran yağışla birlikte:

Cadde ve sokaklarda su birikintileri,

Alt geçitlerde su toplanması,

Kısa süreli trafik yoğunluğu,

Yıldırım riski

gibi olumsuzluklar yaşanabilir.

Özellikle düşük rakımlı bölgelerde su birikmesi ihtimali yüksek. Kırsal mahallelerde ise kısa süreli sel riski var. Sürücülerin yağış anında hız düşürmesi ve takip mesafesini artırması gerekiyor.

GECE SAATLERİNDE DEVAM EDEBİLİR

Yağışların yalnızca akşamüstüyle sınırlı kalmayabileceği belirtiliyor. Tahminlere göre sağanak, gece saatlerinde yeniden etkisini artırabilir ve yarın sabaha kadar aralıklarla sürebilir.

Bir anda bastıran yağmur Alanya’da hayatı zorlaştırabiliyor. Geçtiğimiz aylarda kısa süreli bir sağanakta bile bazı mahalle yollarında su birikmişti. Aynı tablo tekrar yaşanır mı…

Vatandaşlardan açık alanlarda yıldırım riskine karşı dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yağışın en yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkmamaları istendi.