Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 1,9 büyüklüğündeki deprem çevre yerleşimlerde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Son dakika Gazipaşa açıklarında deprem bilgisi öğle saatlerinde kaydedildi. Akdeniz açıklarında meydana gelen sarsıntının merkez üssü Gazipaşa’ya yaklaşık 44,78 kilometre mesafede bulunuyor. Depremin derinliği ise 17,41 kilometre olarak ölçüldü.

ZEYTİNADA VE ÇEVRESİNDE HİSSEDİLDİ

Deprem, Gazipaşa’ya bağlı Zeytinada başta olmak üzere Güneyköy’de; Mersin’in Anamur ilçesine bağlı Yakacık, Uçarı ve Anıtlı mahallelerinde de hafif şekilde hissedildi. Bölge sakinleri kısa süreli bir titreşim yaşadıklarını ifade etti.

Akdeniz açıklarında meydana gelen küçük ölçekli depremler bölgede zaman zaman kaydediliyor. Özellikle kıyıya uzak ama deniz tabanında gerçekleşen sarsıntılar, yerleşim merkezlerinde genellikle hafif hissediliyor.

En yakın büyük iller arasında Karaman 178 km, Antalya 194 km, Konya 236 km, Mersin 238 km ve Isparta 274 km uzaklıkta bulunuyor.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Şu ana kadar can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir ihbar yapılmadı. Yetkililer, küçük ölçekli sarsıntıların bölge için olağan olduğunu belirtiyor.

Gazipaşa ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, özellikle son dönemde sıklaşan küçük depremler nedeniyle tedirgin olduklarını dile getiriyor. “Kısa sürdü ama hissettik” diyenler var. Kimileri ise fark etmedi bile.

Bölge zaten deprem gerçeğiyle yaşayan bir coğrafya. Bu tür küçük sarsıntılar çoğu zaman günlük hayatın içinde kaybolup gidiyor…