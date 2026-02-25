TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026’da dikkatli bir izleyicinin fark ettiği görüntü, “kurgu mu?” tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından Survivor 2026, bu kez parkurdaki rekabetle değil, ekrana yansıyan bir detayla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, programda yapılan bir kurgu hatası olduğu öne sürüldü. O anları kaydeden izleyici, “Bu hata nasıl yapıldı?” diyerek tepki gösterdi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımları haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Güç ve hızın ön planda olduğu mücadelede kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu. Bu sonuçla birlikte Ünlüler takımı ada konseyinde eleme adayı belirlemek zorunda kaldı.

Ancak sosyal medyada yayılan görüntüye göre, oyunun bazı sahnelerinde zaman akışıyla ilgili bir tutarsızlık olduğu iddia edildi. İzleyiciler, montaj sırasında yapılan bir geçiş hatasının ekranlara yansıdığını savundu. Özellikle Survivor kurgu hatası görüntüsü başlığıyla paylaşılan kesit kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

2. ELEME ADAYI SEDA OLDU

Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda haftanın ikinci eleme adayı Seda olarak belirlendi. Haftanın ilk eleme adayı ise Gönüllüler takımından Beyza olmuştu. Önümüzdeki günlerde oynanacak oyunlarla birlikte eleme potasının netleşmesi bekleniyor.

Programın sıkı takipçileri ise asıl konunun parkur performansı değil, ortaya atılan “kurgu” iddiası olduğunu söylüyor. Sosyal medyada bazı kullanıcılar bunun basit bir montaj hatası olabileceğini belirtirken, bazıları ise yarışmanın kurgusal yönünün güçlendiğini savunuyor.

Aslında televizyon yarışmalarında zaman zaman benzer montaj tartışmaları yaşanıyor. Ama bu kez görüntü net gibi…

Gözler şimdi yeni bölümde. Yapım ekibinden bir açıklama gelir mi, gelmez mi?