AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, Ankara–Alanya/Gazipaşa uçuşlarıyla ilgili kamuoyunda oluşan tartışmalara yanıt verdi. Seferlerin sezon planlaması kapsamında durdurulduğu, 3 Nisan’da yeniden başlayacağı açıklandı.

Son günlerde Alanya kamuoyunda bir oda başkanının geri getirme başarısıymış gibi lanse edilmeye çalışılan AJet Ankara–Alanya/Gazipaşa uçuşları hakkında AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı yazılı bir açıklama yaptı.

KIŞ SEZONU NEDENİYLE DURDURULMUŞTU

Teşkilat tarafından yapılan açıklamada, AJet’in 1 Kasım 2025 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında Ankara–Alanya/Gazipaşa hattındaki uçuşlarını durdurmasının, kış sezonunda talep düşüşü nedeniyle alınmış sezonluk bir karar olduğu vurgulandı.

Havacılık sektöründe benzer uygulamaların sıkça görüldüğü belirtilirken, bunun olağan bir operasyonel planlama olduğu ifade edildi. Özellikle kış aylarında Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda yolcu yoğunluğunun yaz sezonuna göre ciddi oranda azaldığı biliniyor.

Turizm sezonu kapandığında uçak doluluk oranları da düşüyor. Bu da firmaların planlamasını doğrudan etkiliyor. Zaten her yıl benzer takvim uygulanıyor, çok yeni bir durum değil aslında.

3 NİSAN’DA YENİDEN BAŞLIYOR

Açıklamada, 3 Nisan 2026 itibarıyla uçuşların yeniden başlayacak olmasının yeni bir karar değil, firmanın daha önce duyurduğu sezon takviminin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Alanya’da özellikle yaz sezonuna hazırlanan turizm sektörü için hava ulaşımı kritik öneme sahip. Ankara bağlantısı ise hem iç turizm hem de kamu trafiği açısından stratejik bir hat olarak görülüyor.

Birçok esnaf için bu hat, sezonun nabzını tutan göstergelerden biri. Uçuş sayısı artınca şehirde hareketlilik de artıyor… Azalınca da hissediliyor.

“YANLIŞ ALGI OLUŞTURULMAMALI”

AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı açıklamasında, sürecin teknik ve planlı bir takvim çerçevesinde ilerlediği belirtilerek kamuoyunun yanlış yönlendirilmemesi gerektiği kaydedildi.

Alanya’nın hava ulaşım kapasitesinin artırılması ve yeni hatların kazandırılması için çalışmaların sürdüğü ifade edilirken, vatandaşların müsterih olması istendi.

Özellikle yaz sezonu öncesinde Alanya Gazipaşa Havalimanı uçuş takvimi 2026 ve yeni hat beklentileri kentte yakından takip ediliyor. Turizmci de esnaf da gözünü bu takvime dikmiş durumda.

Şimdilik tablo net. Takvim işliyor, sezon bekleniyor.