NESİNE.COM 3. Lig 4. Grup'ta son haftalarda toparlanma sinyali veren Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, ligin 23'üncü hafta maçında sahasında oynayacağı Eskişehir Anadolu Spor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. 1 Mart Pazar günü Milli Egemenlik Stadı'nda oynanacak kritik mücadele öncesi mavi-beyazlı ekipte moraller yerinde. Son iki maçta 4 puan toplayarak yeniden yükselişe geçen Alanya temsilcisi, bu ivmeyi iç sahada taçlandırmanın hesabını yapıyor. Ligde her puanın altın değerinde olduğu haftalara girilirken, teknik heyet ve futbolcular pazar günü oynanacak karşılaşmayı bir kırılma maçı olarak görüyor.

TEMPO YÜKSEK, MORAL YERİNDE

Milli Egemenlik Stadı'nın idman sahasında teknik direktör Mehmet Salih Gül yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Isınma bölümünün ardından beşe iki pas çalışmasına geçen mavi-beyazlılar, idmanın temposunu ilerleyen dakikalarda artırdı. Afyon deplasmanında forma giymeyen oyuncuların ağırlıklı olduğu grup ise çalışmayı küçük sahada oynanan çift kale maçla tamamladı. Hırslı ve istekli görüntüleriyle dikkat çeken futbolcular, forma rekabetinin de üst seviyede olduğunu gösterdi. Alanya 1221 FSK, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek. Teknik heyet, özellikle iç saha avantajını iyi kullanarak Eskişehir temsilcisi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Cemali AYDINOĞLU