TÜVTÜRK, yetkili kurumlarda egzoz gazı emisyon ölçümü yaptıran araç sahiplerinin istasyonda yeniden egzoz kontrolüne girmeyeceğini duyurdu. Yeni uygulama muayene süresini kısaltmayı hedefliyor.

Türkiye’de araç muayenesi konusunda yetkili kuruluş olan TÜVTÜRK, araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir uygulamayı duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, TÜVTÜRK tarafından yetkilendirilen kurumlardan egzoz gazı emisyon ölçümü yaptıran sürücüler, belgeyi ibraz etmeleri halinde istasyonlarda yeniden egzoz testine tabi tutulmayacak.

Düzenlemede ayrıca hibrit araçların da egzoz emisyon muayenesine girmeyeceği aktarıldı.

Bu düzenleme özellikle büyükşehirlerde yaşanan randevu yoğunluğu ve bekleme süreleri nedeniyle eleştirilen muayene sisteminde süreci hızlandırmayı amaçlıyor.

EGZOZ TESTİNİ DIŞARIDA YAPTIRANLAR İSTASYONDA MUAF

Yeni uygulamaya göre, egzoz gazı emisyon ölçümü muafiyeti nasıl olur? sorusunun yanıtı netleşmiş oldu. Sürücüler, TÜVTÜRK’ün yetkilendirdiği özel kurumlarda yaptırdıkları geçerli emisyon test belgesini muayene sırasında sunarak istasyondaki egzoz kontrolünden muaf tutulacak.

Bu adım, özellikle “araç muayenesinde egzoz testi zorunlu mu?” sorusunu sıkça soran sürücüler için önemli bir kolaylık sağlıyor.

MUAYENE YOĞUNLUĞU AZALTILMAK İSTENİYOR

Son yıllarda artan araç sayısı nedeniyle muayene istasyonlarında yoğunluk oluşuyordu. TÜVTÜRK daha önce gezici istasyon uygulaması ve internet üzerinden randevu zorunluluğu ile bu soruna çözüm aramıştı.

Yeni egzoz muafiyeti uygulamasıyla birlikte hem işlem süresinin kısalması hem de istasyonlardaki araç sirkülasyonunun hızlanması bekleniyor.

Bazı sürücüler için birkaç dakikalık işlem küçük görünebilir ama yoğun günlerde bu süreler uzadıkça uzuyor. Özellikle sabah erken saatlerde randevu alanlar bilir… sıra birikti mi, gerisi zincirleme gidiyor.

YENİ İSTASYONLAR DEVREDE

Kurum, artan talebe yanıt vermek amacıyla yeni istasyonlar açmaya devam ediyor. Büyükşehirlerde kapasite artırımı planlanırken, hedefin daha hızlı ve daha verimli araç muayene sistemi olduğu belirtiliyor.

Egzoz gazı emisyon ölçümünü önceden yaptıran sürücüler için bu uygulama ciddi zaman tasarrufu sağlayacak gibi görünüyor. Özellikle iş gününde izin alıp muayeneye gidenler için…

Kurumdan yapılan bilgilendirmeye göre uygulama Türkiye genelinde geçerli olacak.