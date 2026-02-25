ALTİD Başkanı Cem Özcan, Alanya’da Nisan-Mayıs dönemi rezervasyonlarının düşük seyrettiğini açıkladı. Kur baskısı ve artan maliyetler turizmcinin elini zayıflatıyor.

Alanya turizm sezonu 2026 için gelen ilk veriler sektörde temkinli bir hava oluşturdu. Alanya Turistik İşletmecileri Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, sezonun zorlu geçeceğini belirterek özellikle bahar aylarına yönelik ön rezervasyonların beklentinin altında kaldığını söyledi.

BEKLENTİLER DÜŞÜK SEYREDİYOR

2025 yılında dönemsel hareketlilik yaşansa da genel tablonun sektör adına sıkıntılı kapandığını ifade eden Özcan, 2026 sezonunun dikkatle yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle Alanya Nisan-Mayıs otel doluluk oranları konusunda istenen seviyeye ulaşılamadığını belirtti.

Özcan, “2026, dikkatle yönetilmesi gereken bir yıl olacak. Dünya genelinde yoğun bir rekabet var. Bu ortamda ayakta kalmak turizmciler için başlı başına başarı” dedi.

KUR BASKISI VE MALİYET ARTIŞI

Alanya’daki turizm işletmeleri, kur baskısı ve artan işletme maliyetleri nedeniyle ciddi bir ekonomik sıkışmışlık yaşıyor. Özellikle krediyle yatırım yapan tesislerde finansal sürdürülebilirlik riski artarken, son iki yılda kâr marjlarında belirgin düşüş yaşandığı belirtiliyor.

Enerji, personel ve gıda maliyetlerindeki artışın yanı sıra enflasyonun oluşturduğu yük, işletmelerin fiyat rekabetinde zorlanmasına neden oluyor. Küresel pazarda agresif fiyat politikaları uygulanırken, Alanya’daki tesisler maliyet baskısı nedeniyle aynı esnekliği gösteremiyor.

SİSTEM VE DESTEK ÇAĞRISI

Sektör temsilcileri yalnızca ekonomik değil, bürokratik süreçler açısından da zorluk yaşandığını ifade ediyor. Özcan, turizmcilerin küresel rakipleriyle eşit şartlarda yarışabilmesi için daha öngörülebilir ve destekleyici bir yapıya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Uzayan resmi prosedürlerin işletmeleri yavaşlattığını belirten Özcan, turizm sektörüne yönelik kamu desteklerinin artırılması ve çözüm odaklı düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

TURİZM ARTIK SAYI DEĞİL KALİTE

Turizmin artık yalnızca gelen ziyaretçi sayısıyla ölçülmemesi gerektiğini kaydeden Özcan, odağın harcama kalitesi ve misafir deneyimi olması gerektiğini vurguladı. “Turizm artık ‘kaç kişi geldi?’ sorusuyla yönetilen bir sektör değil. Önemli olan misafirin destinasyondan aldığı deneyim ve bıraktığı ekonomik katkıdır” dedi.

Alanya’nın güçlü bir marka değeri bulunduğunu belirten Özcan, doğru fiyatlama, ürün çeşitliliği ve kamu-özel sektör iş birliğiyle potansiyelin yeniden yukarı taşınabileceğini ifade etti.

SEKTÖR TEMKİNLİ HAZIRLANIYOR

Alanya 2026 turizm sezonu rezervasyon düşüşü, kur baskısı ve maliyet artışları nedeniyle sektörün endişeli bir hazırlık süreci geçirdiği belirtiliyor. Buna rağmen turizmciler, bölgenin güçlü konumunu korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Misafir memnuniyetinin öncelik olduğunu belirten Özcan, Alanya’nın global turizm pazarındaki yerini güçlendirmek için stratejik adımların şart olduğunu kaydetti.