Giresun’da bir Fenerbahçe taraftarının teravih öncesi imama verdiği “maça yetişelim” notu sosyal medyada gündem oldu. Olay hem güldürdü hem tartışma başlattı.

NOTU İMAMA ELLE TESLİM ETTİ

Giresun’da yaşandığı iddia edilen olayda bir Fenerbahçe taraftarı, teravih namazı öncesinde imama küçük bir not iletti. Taraftarın amacı ise pazartesi akşamı oynanan Fenerbahçe–Kasımpaşa maçına zamanında yetişmekti. Sosyal medyada paylaşılan notta şu ifadeler yer aldı: “Sayın Şenol Hocam! Bu akşam Fener maçı var. Vaizi kısa kesmeni, namazı çabuk kıldırmanı, bizi maça yetiştirmeni cemaat adına rica ediyorum.” Notun görüntüsü kısa sürede yayılırken, kullanıcılar ikiye bölündü. Kimi bu talebi esprili ve masum bir taraftar heyecanı olarak değerlendirdi, kimi ise ibadet vaktinin futbol programına göre şekillendirilmesini eleştirdi.

SOSYAL MEDYADA İKİYE BÖLDÜ

Özellikle “Fenerbahçe maçına yetişmek için imama not bırakıldı” başlığıyla paylaşılan gönderiler binlerce etkileşim aldı. Bazı kullanıcılar, “Bu da taraftarlığın başka bir boyutu” yorumunu yaparken, bazıları ise ibadetle sporun birbirine karıştırılmaması gerektiğini savundu. Aslında benzer tartışmalar büyük maç günlerinde sık sık yaşanıyor. Özellikle derbi haftalarında teravih ya da yatsı namazı saatleriyle maç saatlerinin çakışması, sosyal medyada her yıl yeniden gündem oluyor. Bir yandan ibadet disiplini, diğer yandan futbol tutkusu… Türkiye’de bu ikisi zaman zaman yan yana geliyor. Hatta bazen böyle notlarla.