TURUNCU-yeşilli kulüp tarafından yapılan açıklamada, futbolcular Maestro ve Ruan Duarte'nin erkek çocuklarının dünyaya geldiği duyuruldu. Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Maestro ile eşi Amelia'nın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Çift, bebeklerine Edson adını verdi. Kulüp yönetimi, Maestro ve ailesini tebrik ederek minik Edson'a uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür temennisinde bulundu.

DUARTE AİLESİNE NİCOLAS KATILDI

Turuncu-yeşilli ekibin önemli isimlerinden Ruan Duarte de baba olmanın heyecanını yaşayan bir diğer isim oldu. Duarte ve eşi Luiza'nın erkek çocuklarına Nicolas adı verildi. Kulüp açıklamasında, Ruan Duarte ve ailesine de tebrik mesajı iletilirken, minik Nicolas için sağlık ve mutluluk dilekleri paylaşıldı. Alanyaspor camiasında peş peşe gelen güzel haberler, hem takım içinde hem de taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı. Sezonun kritik haftalarına girilirken yaşanan bu çifte mutluluk, turuncu-yeşilli ailede moral kaynağı oldu. Cemali AYDINOĞLU