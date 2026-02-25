Mevduat faizleri yeniden yükselişte. 4 milyon TL’si olan bir yatırımcı, bankaya göre değişmekle birlikte aylık 107 bin TL ile 126 bin TL arasında net getiri elde edebiliyor.

Türkiye’de yüksek enflasyon ve dalgalı piyasa koşulları nedeniyle birikimini korumak isteyen vatandaşlar yeniden vadeli mevduata yöneldi. Özellikle büyük tutarlı birikimi olan yatırımcılar için bankaların sunduğu faiz oranları dikkat çekiyor.

Peki, 4 milyon TL’nin 32 günlük vadede aylık net getirisi ne kadar? Banka banka güncel oranlar şöyle:

BANKA BANKA 4 MİLYON TL’NİN AYLIK NET GETİRİSİ

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %38,5

Aylık Net Getiri: 111.386 TL

Vade Sonu Tutar: 4.111.386 TL

TEB

Faiz Oranı: %43

Aylık Net Getiri: 126.297 TL

Vade Sonu Tutar: 4.126.297 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %43

Aylık Net Getiri: 116.825 TL

Vade Sonu Tutar: 4.116.825 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %40,25

Aylık Net Getiri: 116.449 TL

Vade Sonu Tutar: 4.116.449 TL

ING

Faiz Oranı: %40

Aylık Net Getiri: 109.000 TL

Vade Sonu Tutar: 4.109.000 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %39,5

Aylık Net Getiri: 114.279 TL

Vade Sonu Tutar: 4.114.279 TL

QNB

Faiz Oranı: %39,25

Aylık Net Getiri: 113.556 TL

Vade Sonu Tutar: 4.113.556 TL

Akbank

Faiz Oranı: %39

Aylık Net Getiri: 112.832 TL

Vade Sonu Tutar: 4.112.832 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %38

Aylık Net Getiri: 109.939 TL

Vade Sonu Tutar: 4.109.939 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %38

Aylık Net Getiri: 109.939 TL

Vade Sonu Tutar: 4.109.939 TL

Şekerbank

Faiz Oranı: %37

Aylık Net Getiri: 107.046 TL

Vade Sonu Tutar: 4.107.046 TL

ASGARİ ÜCRETLE KARŞILAŞTIRILINCA TABLO ÇARPICI

En yüksek oran üzerinden bakıldığında 4 milyon TL’nin aylık net getirisi 126 bin TL’yi aşıyor. Bu rakam, mevcut asgari ücretin yaklaşık iki katına denk geliyor. Yani yalnızca faiz geliriyle bir hanenin kira, mutfak ve fatura giderleri rahatlıkla karşılanabiliyor.

Alanya gibi kira fiyatlarının 20–30 bin TL bandına çıktığı bölgelerde, aylık 110–120 bin TL’lik bir faiz getirisi; iki kira, elektrik, su, aidat ve temel harcamaları fazlasıyla karşılayacak seviyede.

Elbette bu tablo, yüksek tutarlı birikimi olan dar bir kesimi ilgilendiriyor. 4 milyon TL’si olmayan geniş kitle için aynı dengeyi kurmak mümkün değil. İşin gerçeği bu.

Faiz oranları ise bankaya, müşterinin risk profiline ve kampanya şartlarına göre değişebiliyor. Özellikle “hoş geldin faizi” uygulamalarında oranlar daha yüksek sunulabiliyor; ancak vade sonunda standart oranlara dönüş söz konusu olabiliyor…

Kısacası, mevduat faizleri kısa vadede cazip görünse de enflasyon karşısında reel getiri hesabı yapılmadan karar vermek zor. Çünkü oran yüksek ama hayat pahalılığı da yerinde durmuyor. Ve yarın ne olur, kimse net konuşamıyor.