2027’de araç muayene sisteminde yeni dönem başlıyor. TÜVTÜRK’ün yerini alacak Turka’nın ortaklarından Opus’un CEO’su, ilk etapta 250 istasyon ve 850 hatla hizmete başlanacağını açıkladı.

Türkiye’de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren araç muayene sistemi değişiyor. 2027 yılı itibarıyla mevcut TÜVTÜRK yapısının yerine geçecek olan yeni sistemde, muayene sürelerinin kısaltılması ve kapasitenin artırılması hedefleniyor.

MOİ ortak girişim grubunda yer alan ABD merkezli araç muayene şirketi Opus’un CEO’su Lothar Geilen, Bloomberg HT’de yaptığı açıklamada Türkiye’de en az 250 sabit istasyon ile başlanacağını söyledi. Buna ek olarak 80 mobil istasyon kurulması planlanıyor.

EN AZ 250 İSTASYON VE 850 HAT

Geilen, toplamda 772 sabit hat ve mobil istasyonlarla birlikte yaklaşık 850 hat kapasitesine ulaşılacağını belirtti. Bu artışın, hükümetin talep ettiği kapasite genişlemesine karşılık olduğunu ifade etti.

Yeni dönemde özellikle yoğun şehirlerde randevu bulma sorununun azaltılması hedefleniyor. Antalya ve Alanya gibi araç sayısının her yıl arttığı bölgelerde, uzun randevu süreleri sürücülerin en çok şikâyet ettiği konular arasında yer alıyordu.

Bazı sürücüler için muayene günü, adeta bir mesai günü anlamına geliyor. Sabah erkenden istasyona gidip saatlerce beklemek… Özellikle ticari araç sahipleri için zaman, doğrudan gelir demek.

MUAYENE SÜRELERİ YÜZDE 10 KISALACAK

Opus CEO’su Geilen, otomasyon ve yeni teknolojiler sayesinde araç başına düşen muayene süresini en az yüzde 10 azaltmayı hedeflediklerini açıkladı.

Özellikle uzun süren kamyon ve ağır vasıta muayenelerinin 45 dakikadan 20 dakikaya düşürülmesi planlanıyor. Bu da hem istasyon yoğunluğunu azaltacak hem de ticari araç sahipleri için ciddi zaman kazancı sağlayacak.

Elbette bu dönüşüm bir gecede olmayacak. Sistem değişecek, altyapı kurulacak ve… biraz zamana ihtiyaç var.

SÜRÜCÜLERİ NELER BEKLİYOR?

Yeni araç muayene sistemi 2027’de devreye girdiğinde:

Daha fazla istasyon ve hat kapasitesi,

Daha kısa muayene süresi,

Mobil istasyonlarla yerinde hizmet imkânı,

Yoğunluk kaynaklı randevu gecikmelerinin azalması

gibi yenilikler gündeme gelecek.

Özellikle “2027 araç muayene sistemi nasıl olacak”, “TÜVTÜRK yerine hangi firma gelecek” ve “araç muayene süresi kısalacak mı” soruları son günlerde en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

Sistemin detayları ve geçiş sürecine ilişkin takvim önümüzdeki dönemde netleşecek.

Kurumlar: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, MOİ Ortak Girişim Grubu