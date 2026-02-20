İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen bahis ve şike operasyonunda Alanyaspor’dan iki yönetici gözaltına alındı. Soruşturma 6222 sayılı kanun kapsamında yürütülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında 20 Şubat 2026 sabahı 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yasal bahis sitelerinde oynanan şüpheli kuponlara ilişkin başlatılan soruşturmada 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 32 şüpheli yakalanırken, 1 kişinin aranmasına devam ediliyor.

ALANYASPOR’DAN 2 YÖNETİCİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Alanyaspor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H.A. ile Yönetim Kurulu Üyesi H.G. gözaltına alındı. İddialara göre şüphelilerin, görev yaptıkları dönemde kendi takımlarının maçlarında rakip lehine bahis oynadıkları öne sürülüyor. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul’a götürülüyor.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma İstanbul merkezli olarak Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla’da yürütüldü. Dosyada, profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin gol alt-üst bahisleri, oyuncu performans bahisleri ve rakip takım galibiyetine yönelik kuponlar oynadıkları iddiası yer alıyor.

Operasyonun dayanağı ise 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 11. maddesi. Bu madde, spor müsabakalarının sonucunu etkilemeye yönelik eylemleri ve bağlantılı bahis işlemlerini suç kapsamında değerlendiriyor.

SORUŞTURMADAN ETKİLENEN KULÜPLER

Soruşturma kapsamında adı geçen kulüpler arasında Antalyaspor, Alanyaspor, Adana Demirspor, Bodrumspor, Göztepe, Giresunspor, Konyaspor, Denizlispor, Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Sivasspor yer alıyor. Bazı kulüplerin eski yöneticilerinin de dosyaya dahil edildiği belirtiliyor.

Henüz iddianame hazırlanmış değil. Sürecin nasıl ilerleyeceği, kulüpler açısından sportif ya da idari bir yaptırım doğurup doğurmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Taraftarın kafasında ise tek soru var: Takım etkilenir mi…

Dosya kapsamında şüphelilerin İstanbul’da ifade işlemleri sürüyor.