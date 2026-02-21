OBA Stadyumu'nda Kadir Sağlam'ın yönettiği kritik müsabakaya temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Victor, savunmada Hadergjonaj, Lima, Fatih Aksoy, Ümit Akdağ, orta alanda Makouta, Janvier, Ruan, hücumda Hagi, Hwang ve ileri uçta da Güven Yalçın ilk 11'i ile başladı.

Konuk ekip Başakşehir FK ise sahaya, Muhammed Şengezer, Opoku, Duarte, Kemen, Selke, Fayzullayev, Shomurodov, Umut Güneş, Operi, Harit ve Ömer Ali Şahiner ilk 11'i ile çıktı.

Alanya Oba Stadyumu stadındaki karşılaşmanın başlama vuruşunu Başakşehir gerçekleştirdi.